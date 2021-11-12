皮膚乾燥｜轉季雙手乾到龜裂？４式手指按摩操增血液循環助滋潤

皮膚乾燥絕對是換季必定遇到的問題，而雙手更是首當其衝，不止粗糙更會出現痕癢。日本有專家指，造成雙手皮膚乾燥的成因很多，但主要是因為手掌本身沒有皮脂腺，又經常接觸手，很容易洗走皮膚表面的滋潤成份。如果沒有定時搽上護手霜，很可能出現更嚴重的乾燥後果。



換季時期忽冷忽熱，不只是肌膚容易敏感，雙手也感到粗糙、乾裂不舒服。日本南青山皮膚科專門醫生院長服部英子解釋，冬天的肌膚粗糙，是由於空氣乾燥造成手部水分蒸發所引起。另一個原因則是，手指變冷後，血液循環與新陳代謝跟著變差，造成角質層容易增厚所致。

皮膚的角質層中含有天然保濕因子（絲聚蛋白）及角質細胞間脂質（ceramic）等這些「滋潤成分」可保持水分。同時，角質層表面還有皮脂與汗混合而成的皮脂膜屏障，能夠鎖住水分、不讓水分流失。

不過，手掌因為沒有皮脂腺，皮脂較薄造成本身屏障功能較低。隨著天氣變冷、乾燥，以及為了預防疾病感冒增加洗手與消毒的次數後，角質細胞間脂質（ceramic）等滋潤成分就會漸漸被洗去，令肌膚的屏障功能下降，造成手部更容易粗糙。

▼造成雙手皮膚乾燥的原因（按圖👇👇👇）

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易讓雙手乾燥成因：

1. 光著手做接觸水的工作

2. 經常使用消毒劑

3. 洗澡喜歡泡熱水

4. 總是自行染髮

5. 常使用電腦工作

6. 常接觸膠帶及紙類



其中經常接觸水的工作如：洗碗、洗衣、洗髮，經常使用消毒劑、沒有戴手套習慣、喜歡泡熱水等，也是容易導致冬天手部肌膚粗糙的習慣。而自行染髮、經常使用電腦、常接觸到膠帶與紙類則是讓手部肌膚一整年都粗糙的原因。另外，常接觸膠帶等物品容易造成保護肌膚的自然屏障消失，若有任何一種習慣，就很可能導致肌膚粗糙、甚至龜裂、掉皮。

此外，服部院長又提到如果年過40歲，皮脂與滋潤成分也會逐年減少。而如果這樣放置不管，乾燥的雙手會從脫皮、龜裂，進而嚴重到產生化膿、手部濕疹，甚至起水泡！

護手霜點揀好？

其實手部肌膚粗糙，依據症狀的不同可分為初期症狀、中度症狀、重度症狀。服部院長解釋，初期容易從指尖及使用頻率高的食指、中指、拇指開始產生乾燥。中度症狀為皮膚開始產生皮屑、脫皮、角質層硬化、龜裂等症狀。種度症狀為症狀擴散至手掌的全部範圍，產生化膿、手部濕疹（富貴手），甚至起水泡。

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1. 預防乾燥及輕度乾澀適用的保濕型



由神經酰胺（賽洛美）、玻尿酸、乳木果油、甘油等成分調配製成的護手霜，適用於預防乾燥及輕度乾澀。

2. 龜裂、凍瘡適用的維他命型



以維他命C及維他命E調配製成的護手霜，可促進末稍血管循環及皮膚的再生，凍瘡也適用。

3. 乾澀、發癢適用的肝素型



可促進末稍血管循環及皮膚再生，以能夠緩和發炎的「類肝素物質」調配製成的護手霜，有良好的保濕效果。

4. 手肘、腳後跟等粗糙部位也可適用的尿素型



能夠軟化角質，並能立即融解角質化皮膚，使皮膚恢復光滑。但避免使用在有肉刺及出血的地方，以免造成刺激。

▼同場加映：想皮膚健康可以吃什麼？（按圖 👇👇👇）

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按手指增進血液循環！

要做好雙手保養，除了最基本於平日搽護手霜，服部院長指，其實還有手部按摩操。她指，這個按摩操可以提高手部的血液循環可以促進皮脂腺分泌，再依據手的乾燥程度，挑選對的成分的護手霜，隔天醒來雙手就會滋潤許多。而手指按摩不只是提升血液循環，按對穴位，還可以緩解疲勞、預防感冒。

步驟1：按摩整個手部



用指尖沾取護手霜塗在手背上。手心以畫大圓的方式，按揉整個手背，同時塗勻護手霜。

步驟2：按摩手指與指甲



以拇指畫小圓的方式按摩指甲周邊，並沿著指尖按摩至手指根部。接著從手指根部側面按摩向指尖。

步驟3：按壓穴道



用拇指慢慢按壓指骨間的穴道。

步驟4：伸展整個手部



用一手將另一手反壓至感覺舒暢的地方，伸展整個手部。

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