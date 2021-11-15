口腔衛生｜漱口水愈辣愈好？手術後、口腔有潰爛避用含酒精漱口水

漱口水曾經蔚為風行，到現在仍有許多人有使用漱口水的習慣，不過漱口水在選擇與使用時機上其實有很多迷思，到底漱口水該怎麼選擇跟使用呢？



台灣大樹藥局許利銘藥師表示，漱口水雖然有一定的清潔效果，但最主要是用於輔助口腔清潔而非主要清潔方式，同時漱口水的選擇也有諸多注意事項，並非愈辣或者愈刺激就是清潔效果愈強。

漱口水為什麼會辣？漱口水愈辣愈好？（按圖了解👇👇👇）

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許多人在購買漱口水的時候，會希望挑選比較「辣」一點的，這樣用起來比較有感覺，似乎也比較有清潔口腔的效果，台灣大樹藥局許利銘藥師指出，漱口水之所以會辣，主要來自於漱口水中所含的酒精成份，當然部分漱口水中含有薄荷可能也會使辣的感覺更多一點，而所謂愈辣愈好其實是錯誤的，漱口水含有的酒精大多是要幫助漱口水內的成份溶於其中，過多的酒精反而會對口腔黏膜造成刺激，加上使用漱口水時往往需含在嘴中數十秒，因此內含酒精成份對口腔的刺激，有時候甚至比喝酒還嚴重。手術後、口腔有潰爛、破皮、口腔內較乾或口腔內膜較敏感者，則不建議使用含有酒精的漱口水。

而漱口水在購買時也須注意，一般漱口水中會含有克羅希西定或十六烷基氯化吡啶等殺菌消毒成份，而這兩種成份在於濃度上則須分別低於0.1%（克羅希西定）與0.045%（十六烷基氯化吡啶），若高於這個比例則屬於成藥類型漱口水，若需使用應先諮詢醫師或藥師。

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漱口水使用時機是？

漱口水可以幫助清潔在刷牙與牙線處理不到的區域，那是不是在刷牙後馬上使用最好呢？其實關於這一點卻是眾說紛紜，台灣大樹藥局許利銘藥師說明，目前其實尚未有一個徹底的定論，有些說法認為刷牙後立即使用漱口水，能幫助清潔更徹底，而另一派說法則認為漱口水會把刷牙後牙齒表層的含氟成份沖洗掉，反而不利於口腔健康。而比較好的方法則是將漱口水視同一種輔助清潔的工具，可以在嘴饞吃點小東西後想稍微清潔一下口腔，或者在外用餐後不便於馬上清潔口腔，這時候漱口水就是很好的清潔工具，可以快速方便的大致清潔一下口腔，待回家後再用牙刷與牙線徹底清潔口腔。

使用上也需注意，一般六歲以下兒童是不建議使用漱口水，因為六歲以下孩童可能會在無意間吞下大量漱口水，而六歲至十二歲孩童則需大人在旁指導才可使用漱口水。

台灣大樹藥局許利銘藥師提醒，口腔要徹底清潔還是需要牙刷與牙線，再次強調漱口水屬於輔助清潔，切勿完全只依靠漱口水便認為有足夠的清潔效果，牙齒表層的污垢、殘留物等，光靠漱口水是無法將其洗刷乾淨，需要牙刷、牙線等機械性的工具處理，有良好的口腔清潔習慣，才能幫助口腔乾淨清新！

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