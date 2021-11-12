中風｜星野源腦出血2度做開顱手術　中風年輕化5大原因高血壓有份

日本歌手星野源今年5月與被譽為「國民老婆」的新垣結衣閃電結婚，震驚不少人，星野源還被稱作人生勝利組。不過，他最近（8日）在當地訪問節目《日曜日的初耳學》，分享自己曾經因為工作壓力過大、導致出血性腦中風的經歷，至今憶述也有少許擔心，又言當時住院整整3天都不能動，真的很絕望又痛苦「



身為歌手、演員和作家的星野源在《日曜日的初耳學》節目上和主持人林修對談，他透露自己在數年前患上出血性腦中風的經歷。

星野源表示，在2012年12月22日，當時在錄音室的他突然頭痛暈倒，在同事協助下緊急送醫，及後被診斷出血性腦中風，需做緊急手術救命。他休養一段時間後回歸，詎料隔年6月又出現腦出血症狀，只好被迫再停工，短短半年內兩度接受開顱手術。當時醫生坦誠告知星野源：「不知道救不救得了，但是我們會拼命盡全力。」

▼星野源分享在2012年患上出血性腦中風的經歷（按圖👇👇👇）

+ 5

而星野源也罕見說出手術前遺願：「如果真的回不來了，如果手術不順利，就把自己的故事拍成電影，屆時收入還可以留給工作人員和家人」。他表示當時住院整整3天都不能動，真的很絕望很痛苦，很想吐，整個人處於痛苦。

星野源也坦言：「雖然很說出自己當時有多嚴重也可以，但我更想分享在那之後過得很愉快的人生，如果有像我一樣經歷的人，希望能讓他們覺得，也能有我這樣的例子」。對於手術後重獲新生，星野源表示，他想將希望傳達給現在待在醫院裡的病友，把自己沉重的經驗以及手術心路歷程公開，不少觀眾表示很感動。

星野源在《日曜日的初耳學》節目上和主持人林修對談，他透露自己在數年前患上出血性腦中風的經歷。 ( iamgenhoshino@IG圖片)

有高血壓 腦中風徵兆？

中風俗稱爆血管，每4人中就有1人有機會中風，積極主動有助降低風險。根據衛生署數據，香港每年平均都有三千多人因腦血管病死亡，是港人的第四號殺手。

導致中風的原因非常多，即使年輕也不一定沒有風險。神經外科專科醫生黃秉康表示，年輕中風的案例不少，有的是後天生活習慣影響，有的是因先天性疾病，更有的是成因不明，以下是部分導致年輕中風的原因：

▼導致年輕中風的主要原因（按圖了解👇👇👇）：

+ 7

1. 三高：三高是常見引致長者中風的原因，但原來許多年輕中風的情況同樣是由三高引發，尤其不少人生活習慣差，飲食不節制、少做運動，更有超重問題，令三高逐漸有年輕化趨勢。



2. 血管病變：例如血管瘤、血管畸形等，很多時成因不明，先天或後天出現都有可能。



3. 腦血管撕裂：可能與某些病變有關，也可以是無故發生。



4. 頸動脈撕裂：有機會因運動時造成頸部創傷，或不當按摩頸部引起。



5. 心臟問題：多因先天性心漏症（左右心房及心室之間的腔膜有缺損）所致，令血塊有機會未經身體處理就直接流向腦部，導致阻塞。



黃醫生強調，很多時導致年輕中風的問題，在平日可能都沒有什麼明顯病徵，以致很難被察覺，但患者卻突然之間就中風，可謂防不勝防。

而心臟內科醫師林承箕引述一項全球統計調查指，47%心臟缺血的疾病、54%的中風病例都與高血壓有關。一般而言，全身除了沒有血管的部位，如指甲和頭髮，任何有血管的部位都會受影響。

黃醫生強調，很多時導致年輕中風的問題，在平日可能都沒有什麼明顯病徵，以致很難被察覺。（示意圖，ShutterStock）

一條毛巾降血壓？

基隆長庾外科副教授江坤俊在《健康2.0》頻道教大家一項毛巾操，試驗結果反映，7名試驗者有6名的血壓獲改善，只需12分鐘有助降血壓！

▼毛巾操降血壓：（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：【高血壓】益生菌、午睡助降血壓 食藥以外血壓自然降的15個方法