胸痛是心肌梗塞抑或胃酸倒流？醫生教1招辨別避免4飲食、2習慣

胸痛有可能是心肌梗塞，也有可能是胃酸倒流，到底該如何分辨呢？醫師教你1招辨別胸痛病因；若是確診為胃酸倒流，建議日常飲食避免甜食、油膩、刺激及含咖啡因的食物，才能預防胃酸倒流反覆發作。



胃酸倒流3高危險族群

台灣輔大醫院智慧科學體重管理中心主任、家庭醫學科主治醫師許書華指出，食道有上括約肌及下括約肌，上括約肌功能是避免過多空氣進入，而下括約肌負責避免食物及胃酸倒流。胃酸倒流是指，食道的下括約肌關不緊，容易造成食物及胃酸倒流到食道。

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1. 肥胖、孕婦

肥胖者及孕婦的腹壓較大，比較容易發生胃酸倒流。

2. 刺激性飲食

經常飲食刺激性的食物，如咖啡因飲品、油膩食物，也容易發生胃酸倒流。

3. 壓力大

情緒過度焦慮、緊張及壓力大的人，容易發生胃酸倒流。

1招辨別胸痛病因👇👇👇

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許書華表示，胃酸倒流是都市病，典型的胃酸倒流症狀，包括：火燒心、口酸、胸口灼熱、胸痛、慢性咳嗽、喉頭異物感。

許書華說明，胸痛可能與心臟、肺部、胃部疾病有關，如果經由胃鏡檢查，確診及評估疾病嚴重程度，醫師給予不同機轉的治療藥物。不過，長時間使用制酸劑，容易有骨質疏鬆症的問題，尤其是老年人要特別注意。

❶心臟疾病：疼痛感可能轉移至下巴或左手臂，如心肌梗塞。

❷肺部疾病：伴隨發燒、咳嗽有痰、喘等症狀。

❸胃部疾病：排除心臟或肺部原因，可能是胃部疾病引起。

胃酸倒流患者 避免4飲食、2習慣

許書華強調，胃酸倒流難以根治，如果生活習慣不好，就容易反覆復發。她建議，胃酸倒流患者，日常飲食要避免甜食、過於油膩、刺激性，以及含咖啡因的飲食。另外，用餐完不可直接平躺，睡前2~3小時也要避免飲食。

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