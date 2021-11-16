季節性抑鬱｜懶得動容易攰又食慾大增？可能是轉季帶來情緒失調

日照影響大腦血清素分泌，血清素則替人帶來幸福的感受。在日照減少的秋冬季，血清素生成會減少，因而使人產生季節性情緒失調的狀況。
冬季抑鬱症好發在20至30歲的成年人之間，大部分的人在一開始並不會尋求醫療上的協助，但若發生下列症狀，就要注意自己可能是冬季抑鬱症發作了。
6症狀出現可能是季節性抑鬱👇👇👇
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1. 容易疲憊
2. 容易變得悶悶不樂
3. 懶得與人打交道
4. 做什麼都沒有動力，懶得動
5. 即使睡很久，依然會覺得很累
6. 食慾大增，特別想吃甜食
其實春夏躁、秋冬抑鬱的現象很普遍，不少人也有自己特有的「季節性情緒失調」規律。到了春天，隨著日照的增加，大部分的症狀也都會被緩解。
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