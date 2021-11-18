女性健康｜陰道炎分3種類型　感染念珠菌分泌物會偏白色渣狀

內褲有異味、排尿灼熱疼痛，妳也有這些煩惱嗎？



台灣內湖國泰診所婦產科主治醫師陳怡潔說明，女性陰道炎與下泌尿道感染是婦產科門診常見的疾病，有些時候兩者更會同時發生，以下就兩個疾病分別介紹：

女性陰道炎主要分這3種（按圖看清👇👇👇）

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陰道炎即為陰道受感染或是益菌的數量不足而產生的炎症反應，陰道炎主要分為3種類型，分別為細菌性陰道炎、念珠菌（黴菌）陰道炎、陰道滴蟲感染陰道炎。

如為細菌性陰道炎主要症狀為分泌物偏黃偏水與異味。而念珠菌陰道炎則分泌物會偏白色渣狀，通常合併陰道外陰部搔癢。陰道滴蟲感染陰道炎則為性傳染疾病的1種，典型分泌物為綠色泡沫狀分泌物。

前兩種陰道炎主要好發族群為停經前女性，任何年齡層都有可能感染；感染細菌性或黴菌性陰道炎的發生原因為氣候悶熱、內褲不通風、或是熬夜壓力免疫力較差，通常不需要特別治療性伴侶，與性傳染病也無太大的關係。

白帶如何反映陰道狀況？（按圖👇👇👇）

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陰道炎的治療方式與保健

細菌性陰道炎與念珠菌陰道炎是最常發生的陰道炎，通常3到5天的塞劑治療皆可以治癒，少數較嚴重或是沒有性經驗的女性則需要口服藥物治療，此兩種陰道炎像是普通感冒般，雖然在治癒後也可能再復發，但對於藥物的反應依然良好，對於身體並沒有太大的危害，即時的治療也極少併發更嚴重的疾病。

在平常保健的方面，陳怡潔建議女生，可以保持良好生活習慣、少熬夜、穿通風棉質內褲、少用護墊，如陰道炎與性行為有明顯相關則可以請性伴侶在性行為時使用保險套。

陳怡潔提醒，不過，女性若陰道分泌物增加且有白帶時，應及早就醫及早治療，如拖延無治療有可能會演變成上生殖道例如子宮卵巢發炎與骨盆腔發炎，此時的治療則較為困難，並且可能留下輸卵管結疤的後遺症，影響日後受孕功能。

女性下泌尿道感染 好發於成年女性

女性下泌尿道感染泛指膀胱炎及尿道炎，主要為膀胱及尿道因為受到細菌感染而有的發炎反應，為十分常見的感染疾病，約4分之1至2分之1的女性皆有感染的經驗。

主要感染的細菌為大腸桿菌，因為女性尿道只有短短的2.5公分至4公分，因此較男性容易遭到外來的細菌感染，主要的症狀為解尿疼痛、解尿灼熱感及解尿困難，少數會合併腎臟發炎則有腰痛發燒等情形發生。

好發族群為成年女性，少數女性則會有反覆性發作情形，如在半年內復發3次以上，則須轉診至泌尿科，排除結石與泌尿道系統結構異常等問題。

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女性下泌尿道感染的診斷與治療

主要的診斷方式為病史與理學檢查，並且搭配尿液分析的結果。治療方式為3至7天的口服抗生素治療，少數較為嚴重或有併發症的女性需要住院的點滴抗生素治療，通常膀胱尿道炎對於口服抗生素治療的反應良好，但依然可能會再復發。如泌尿道感染與性行為有明顯關係，則建議可以性行為結束後解尿，或是在性行為結束後預防性給予一次性的口服抗生素治療，避免反覆性的復發。

平時日常保健：多喝水、少憋尿

陳怡潔建議，平時保持多喝水少憋尿的習慣，保持會陰部通風清潔，而對於反覆感染的病人，可以食用蔓越莓膠囊預防感染，而有上述泌尿道感染發炎的症狀時，應及時就診治療，避免往上感染致腎臟，導致有全身性感染的風險。

因為女性陰道口與尿道口的距離很近，陰道炎及膀胱炎有時會一起發生，陳怡潔特別強調，當有上述症狀的女性建議及早就醫，由專業的醫師診斷治療，以維護各位女性的身體健康。

同場加映：陰道炎日常調理方法有甚麼？（按圖👇👇👇）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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