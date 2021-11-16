美容｜盤點中西式保養療法 蘋果醋、珍珠粉擊退色斑暗瘡黑眼圈

「世上沒有醜女人，只有懶女人」，即使並非天生麗質的女生，只要付出加倍努力去維持完美身段及細嫩肌膚，同樣亦可成為美人；反之，如果缺乏後天保養，縱然天生五官、輪廓再美，亦未必能一直保持青春可人。近年中醫成為醫學新趨勢，連帶東方的美容古法亦開始興起；相比之下，西方的美容療法則發展得更為成熟、更為全面。本文將為大家比較一下東方及西方的美容哲學及差異，並盤點多種受各位女士歡迎的美容法。

「世上沒有醜女人，只有懶女人」(圖片: FreePik)

不分東西，愛美都是女生的天性，但美容方法則會因此而有所差異。一般而言，東方的美容法則大多會揉合中醫的醫學智慧，秉承「預防勝於治療」的原則，著重全方位保養及調理。中醫角度而言，一個人的五臟健康會從皮膚狀況反映出來，皮膚問題多數是因體內氣血運行不暢、濕氣過重、毒素積聚過量等健康隱患而形成。因此，只要調理好體質，皮膚自然會紅潤有光澤，亦不會出現暗瘡、黑眼圈等皮膚問題。由於調理需時，故成效會較西方美容來得緩慢，亦較難針對性地解決問題。

新興美顏針灸療法 調理體質以改善肌膚常見問題

針灸不但可以調理身體，更可用作緩解皮膚問題，甚至充當美容功效；即使是敏感肌、暗瘡、濕疹人士都能接受療程，亦不會為皮膚產生額外負擔，在美容界掀起了一陣新熱潮。一般中醫美顏針療程會透過特定針灸手法，因應客人的美容需求，刺激面部不同穴位及肌膚底層，從而促進面部氣血循環及皮膚的新陳代謝，長遠可以幫助改善色素沉澱、細紋及面部浮腫；同時亦可促進膠原蛋白再生，回復皮膚彈性。

針灸不但可以調理身體，更可用作緩解皮膚問題，甚至充當美容功效 (圖片: FreePik)

有別於西方美容的醫美針劑，美顏針基本上不會對皮膚造成入侵性傷害；惟其單次成效未及西方醫美顯著，需接受較長時間的針灸才會有明顯改善；開初會建議每周針灸1次，針灸6至8次後可維持約半年時間。遠志中醫提供的美顏針療程適合不同年齡層的女士，每次療程只需20分鐘，細紋、色斑、面色暗啞、黑眼圈等常見肌膚問題，都能有效地作出改善；同時醫師會因應客人體質，加強刺激一些有效調理身體健康問題的穴位，如足三里、風池、合谷等，協助顧客從根本改善內在健康，達致美容效果。

➤遠志中醫 美顏針療程(八次) $5,500

傳統古法美容秘方 慈禧太后都用以美白、淡斑

除了以針灸療法去達致美容效果，東方美容還經常以中藥材作日常皮膚護理。相傳慈禧太后有一美容秘方—「七子白」；將白術、白芷、白芨、白蘞、白芍、白茯苓、白薑蟲七種藥材研磨成粉末，再以1:1清水或蜂蜜混合而成，用以敷面；長遠會有美白、淡斑、去印等功效。市面上有不少現成的「七子白」面膜粉，但部分藥材來歷不明，甚至有藥商會將生石灰混入粉中，質素參差。

七子白 — 白術、白芷、白芨、白蘞、白芍、白茯苓、白薑蟲七種藥材研磨成粉末 (圖片: FreePik)

中港藥業推出的「七子白面膜粉」採用天然優質中藥材，成份安全有保障，長期使用可加速黑色素的代謝，使肌膚白滑透亮；惟成分中的白芷為光敏感材質，故不宜於日間敷用，使用後要注意日間防曬，避免誘發黑色素積聚及慢性皮炎；同時，白薑蟲本身是以處理過的蠶蛾幼蟲入蟲，屬易致感物料，敏感肌女生要慎用！最好先在手腕內側敷一晚，沒有灼熱感覺方可使用。

「七子白」面膜粉用法：

1. 每次用約10g，用清水或牛奶配以少許蜂蜜，調成糊狀

2. 將面膜均勻敷上面，待20-30分鐘後用清水洗淨



建議起初可以每兩天敷一次，其後每星期可使用2-3次

*開封後請於6️個月內使用*



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東方美容聖品—珍珠粉 外敷內服可保濕、抗氧化

對於皮膚比較敏感或乾燥的女生而言，「七子白」的藥材成份有可能會太過刺激，故可以選擇同樣有美容功效的珍珠粉作替代。珍珠粉一直被視為東方美容聖品，內含珍珠蛋白及多種不同類型的胺基酸，用以外敷能促進皮膚再生，亦有抗氧化、保濕等功效，讓不少女性都愛不釋手。

珍珠粉一直被視為東方美容聖品，內含珍珠蛋白及多種不同類型的胺基酸 (圖片: FreePik)

據《本草綱目》記載：「珍珠清涼解毒、安神定驚、除翳生肌」，用以內服的功效會比外敷更為顯著；珍珠粉內含多種微量元素，能對大腦起到安撫作用，有效安神鎮定，睡前服用更可改善睡眠，睡得好皮膚自然亦會變好。惟內服的珍珠粉必須先經過多重加工，去除表面含大量重金屬的螢光膜，再研磨成幼細粉末方可食用，否則會對脾胃造成負擔。

連謝安琪、王敏奕日常都有服用珍珠粉作美肌保養之用 (圖片: Kaytse Instagram)

來自台北的「意一堂真珠粉」，被譽為珍珠粉中的愛馬仕，連謝安琪、王敏奕日常都有服用。意一堂遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，經浸泡甘草水、米醋、豆漿、牛奶等加工處理過後，再研磨至奈米級幼細的粉狀。產品不含任何添加物，通過SGS食品安全檢驗，嬰兒幼童、懷孕五個月後孕婦皆可安心食用；由裏到外調理體質、膚質。

珍珠粉食用方法

1. 將1 勺珍珠粉放入室溫微暖的水、湯或牛奶沖泡

2. 建議每日早晚各服用一次



切忌使用熱水，以免破壞成分中的胺基酸



➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 $2,600

西方醫美重科研 最新Pico Laser激光技術改善色斑、凹凸洞

對比於東方美容，西方美容更重視科研成果。雖然兩者都會將醫學知識融入美容，但如同西醫一樣，西方美容會集中改善已出現的皮膚問題；例如會以類固醇及果酸去解決濕疹、暗瘡等常見皮膚問題，美容療程亦會針對性地解決單一肌膚問題，如激光去斑技術、無針埋線瘦面等；成效一般會比東方美容來得明顯，但大多欠缺全面性及預防性。

針對去斑、去印的美容需求，相對於東方美容以內服珍珠粉形式去改善，西方美容會傾向以功效較快的醫美技術去解決；不但能快速改善色斑問題，更可用作去紋身、去凹凸洞。傳統激光技術以納秒速度加熱皮膚，利用激光擊破黑色素；對皮膚亦會有一定程度的損害，故容易出現泛紅、敏感。

傳統激光技術以納秒速度加熱皮膚，利用激光擊破黑色素 (圖片: FreePik)

Leciel Medical 引入了最新的Pico Laser皮秒激光技術，速度較傳統納秒激光快超過10倍，色斑分解力更加強了7倍，可將肌膚底層的黑色素震碎成粉塵狀，再經由血液循環排出體外。可有效擊退色斑、雀斑、荷爾蒙斑，同時改善毛孔粗大、凹凸洞等肌膚問題；療程效果比傳統技術更見效，副作用亦大大減少；尤其適合長期受面上色斑、凹凸洞困擾的女生。

➤Leciel Medical Pico Laser皮秒激光嫩膚療程 $938

平民護膚恩物—蘋果醋 洗面、保濕都用得

西方女生比較喜歡利用家中常有的食材作日常保養，例如經常以乳酪、雞蛋、蜂蜜等食材製成天然面膜敷用；近年更興起將蘋果醋加入護膚程序，就連「黑寡婦」Scarlett Johansson都有用。蘋果醋含豐富維他命、果膠、礦物質及酵素，具抗菌功效，有助促進新陳代謝，濕疹人士亦可用作肌膚保濕之用；同時含有常用於護膚品的AHA 果酸 (Alpha Hydroxy Acid) ，有去角質之功效。

近年更興起將蘋果醋加入護膚程序，就連「黑寡婦」Scarlett Johansson都有用 (圖片: 路透社)

Fresh Organic出品的純天然蘋果醋，以有機種植的蘋果製作而成，不含基因改造成份及防腐劑，有效保留天然酵母，不論用作護膚或飲用都有益健康。長期使用蘋果醋護膚，能溫和地降低皮膚PH值，使皮膚維持在健康微酸的水平，有效避免細菌滋生、脫皮和感染等問題；同時能抑制油脂分泌、清除堵塞於毛孔中的污垢，減少暗瘡形成，穩定膚質。

長期使用蘋果醋護膚，能溫和地降低皮膚PH值 (圖片: FreePik)

蘋果醋護膚用法

洗面用：以三份清水稀釋一份蘋果醋，直接用於洗臉

保濕用：以兩份清水稀釋一份蘋果醋，可當爽膚水之用



敏感肌膚人士可以更多清水稀釋，或使用前先於手背試用，以免引起過敏反應。



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