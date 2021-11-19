升學移民懶人包｜出發前要做這件事　牙醫：異地生活壓力大致磨牙

香港正經歷新一波移民潮，網上相關討論急增。移民潮下有人舉家移民，有人先送子女到外國升學。兩者都是頭等大事，離港前要準備的項目多不勝數，大多數人想起的都是簽證、住屋、就業或學業問題，然而牙齒健康都是不可忽略的一環。本文請來香港註冊牙科醫生李錦賓醫生，探討為何長期離港前需處理牙齒，同時李醫生會建議家長如何為自己及子女的牙齒健康做足準備。



牙醫建議最穩妥的做法是先在香港完成牙科檢查及處理牙齒問題，避免在外國徬徨無助。（圖片：businesstoday）

雖然牙齒護理在移民的各項準備當中，聽起來較為鎖碎，但李醫生提醒準備移民人士不應輕視，如果牙齒出現問題，將會為日常生活帶來不少煩惱，一旦到了新環境，人生路不熟時，將會更徬徨無助。所以他建議最穩妥的做法是先在香港完成牙科檢查及處理牙齒問題。「起碼到了新環境之後，少一樣顧慮，可以集中處理其他落腳問題。」

在港完成牙科檢查 可降低患口腔癌風險

不少準備移民人士最大的憂慮是外國的醫療系統與香港有所的不同。雖然部分國家的牙科項目較香港便宜，小童甚至可免費接受服務，但李醫生提醒外國的公營醫療服務輪候時間並不短，例如英國衛報曾有調查發現，英國預約公立牙醫服務（NHS）需輪候3年；而且公營醫療機構的牙醫通常只會處理簡單的牙科程序，遇到太複雜的情況，病人可能要到私營診所，屆時收費就可能相當昂貴。

此外，近年疫症肆虐全球，外國的疫情時好時壞，公營醫療體系幾近超出負荷，而私營醫療服務亦有所限制。「香港牙科檢查不止檢查牙齒，還有其他口腔狀況，包括嘴唇、舌頭等，尤其會檢視潛在的口腔癌（oral cancer）症狀。口腔癌一旦出現，惡化速度極快，這也是牙科檢查應每半年進行一次的原因之一。」而初到外國的人未必可以即時接受牙科檢查或治療，有機會導致延誤治療，後果嚴重。

口腔癌一旦出現，惡化速度極快。初到外國的人未必可以即時接受牙科檢查或治療，有機會導致延誤治療，後果嚴重。（圖片：ihealth）

牙科專業術語 難以用外語表達

第二個問題就是語言限制帶來的溝通問題。牙科術語眾多，即使英文程度高的人，有時都未必接觸過相關詞彙。李醫生笑言，「例如牙醫告訴你，牙齒表面的琺瑯質已磨損，我相信不少人未必知道琺瑯質的英文。」語言問題會限制牙醫與病人之間的溝通，一方面影響病人向牙醫表達自己的病情，另一方面影響病人了解自己的狀況，最終有機會妨礙病人接受最佳的治療方案。

語言問題會限制牙醫與病人之間的溝通，一方面影響病人向牙醫表達自己的病情，另一方面又影響病人從牙醫口中了解自己的狀況，最終有機會妨礙病人接受最佳的治療方案。（圖片：premierdentalohio）

他建議最遲於離港前一至兩個月安排牙科檢查，並預留充足時間作所需治療。就算最終病人不選擇在香港處理牙齒問題，也可為將來在外國接受牙科治療做好準備。「另一個好處就是先在港獲取檢查報告，方便將來直接交給外國牙醫，加快治療程序。」

疫情或阻礙定期回港 子女欠家長管束導致牙齒出現問題

而遇到海外升學的學童，李醫生更建議起程前約見牙醫一次，讓牙醫詳細向學童講解牙齒保健的重要性及各種日常護理程序，「從最基本的刷牙，到用牙線、漱口水的作用和重要性，都需要完完整整地向孩子講解一次。」李醫生提醒父母，不要輕視這個程序，「小朋友到了外國，沒有父母在身邊提醒和約束，容易亂吃甜食，導致蛀牙。」李醫生甚至有病人的兒子讀大學時才有蛀牙，原因就是住宿舍時沒有保持睡前刷牙的習慣。

疫情導致旅遊限制和隔離等問題，子女有可能超過一年都無法回港，因此在離港前處理好牙齒問題十分重要。（圖片：bangkokpost）

李醫生另外提到，身處異地會容易令人產生壓力及焦慮，在睡覺時會出現磨牙情況。「雖然10歲前小童磨牙的影響較大人小，換牙後情況有機會改善，但磨牙會導致琺瑯質受損，如果初步發現子女有磨牙跡象，家長應盡快帶子女見牙醫，以防止情況惡化，引致牙肉疼痛。」李醫生處理過的磨牙個案大部分都在20歲後發生，但有不少10多歲的青少年出現磨牙，延誤處理後果相當嚴重，故他建議應該趁情況輕微時，先在香港訂造防磨牙膠，以便帶到外國備用。

磨牙情況輕微的話，先在香港訂造防磨牙膠，可以帶到外國備用。（圖片：istockphoto）

李錦賓醫生，香港註冊牙科醫生（照片由醫生授權刊登）