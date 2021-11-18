腎功能｜只吃雞胸增肌減脂令腎臟受損？醫生：這些人腎功能在退化

為了更好的身材和健康，現代人瘋迷「增肌減脂」飲食，據稱雞胸肉是最「養肌」的食物，造成雞胸肉大熱賣。



但是中國杭州熱愛健身的30歲男子，不只積極重量訓練，還大啃雞胸肉，不到1個月的時間吃了160袋雞胸肉，卻全身無力、腰部痠痛。就醫才發現，竟已經嚴重腎功能受損。醫師提醒，雖然健康人吃太多蛋白質有能力代謝掉，但蛋白質太過量，還是有影響腎功能的危險。

每天只吃水煮雞胸肉致腎臟受損？（按圖看清👇👇👇）

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每天只吃水煮雞胸肉，全身無力腎臟受損

這名男子本身已經有很發達的肌肉線條，但好還要更好，聽朋友介紹下每天只吃水煮雞胸肉，不到1個月就吃了160袋雞胸肉，未料卻出現全身無力、腰痠症狀。此時適逢公司健檢，經尿液檢查發現嚴重蛋白尿，進一步就醫檢查，醫師宣告他的腎功能已嚴重受損。

台灣光田綜合醫院腎臟科醫師，同時也是該院教研副院長張家築表示，近一兩年臨床上真的看到很多熱衷增肌減脂出問題的案例。雖然醫界認為，腎功能正常的人在吃了過高的蛋白質食物後，腎臟可以把過多蛋白質產物代謝掉。

減脂增肌者常同時吃高蛋白粉，含氮廢物很傷腎

但是現在熱衷「增肌」的人不只主食是蛋白質，還吃高濃度蛋白粉。人體要消化這麼大量的蛋白質，會產生許多含氮物質，這些都要腎臟來代謝掉，腎臟的負擔非常大，相信長期下來，再健康的腎臟都可能會受損。

張家築說，目前建議健康人每公斤可以吃0.8到1克的蛋白質，在健身界中則建議，如果1週重量訓練達5天，每公斤可以吃到2克的蛋白質，如果1週重訓3次，每公斤可以吃1.5克的蛋白質，這兩個量其實都是一般健康人的兩倍。

台灣洗腎人口密度高居世界之冠，可想而知許多人可能有隱藏的腎功能問題。張家築說，但是人的腎功能在剩33％以前幾乎完全「無感」，一直要等到腎臟代謝出問題、有水腫、泡泡尿﹙蛋白尿﹚等症狀出現時，患者才會發現腎功能出問題。

這些人腎功能默默在退化

張家築說，慢性腎炎是造成台灣人腎功能損傷的常見原因，過去腎絲球腎炎是常見原因，而現在最主要的族群則是：糖尿病、高血壓等患者。根據調查顯示，糖尿病患平均10年發生腎臟疾病的風險機率的為36.93％，高血壓則是20至30年，約有53％的人可能發生腎病變。

他提醒，很多人沒有主動檢查的習慣，高血壓和高血糖通常無症狀，全台約有150萬到200萬人有高血壓不自知、50％的糖尿病患者不自知。因為無症狀，許多人進行高蛋白飲食、生酮飲食等減肥方法，其實無形中都在傷害我們的腎功能。

吃高蛋白粉、做高蛋白飲食前要先檢查

張家築認為，台灣腎病變發生率高，民眾應該對腎臟保養更重視。尿液檢查是最簡單又有效的初步檢測，腎功能初步發生問題，尿液檢查就可以發現尿蛋白。建議從年輕的時候就要了解自己的腎臟健康狀況。做高蛋白飲食，或吃高蛋白粉對腎臟會加大負擔，建議一定要先檢查確認自己的腎臟功能沒有問題再施行，才不會傷害腎臟。

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