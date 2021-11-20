牙齒健康｜明明勤力刷牙還是有蛀牙？這6大因素會增加蛀牙機率

明明勤刷牙了，但還是蛀牙了！這到底是為什麼呢？其實牙齒表面經常附著一層細菌。每次飲食的時侯，細菌會分解食物中的糖分、產生酸，酸就會侵害牙齒表層的組織，導致礦物質流失。



雖然口腔內的唾液可以中和酸，阻止礦物質流失，不過唾液是必須有足夠時間才可以發揮作用。如果吃喝次數頻密，唾液就不能有效發揮，牙齒表面的礦物質就會持續流失，形成蛀牙。

導致蛀牙的三大元素（按圖看清👇👇👇）

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蛀牙有3大元素，在3個元素都符合的情形下，就會產生蛀牙。

一、糖：愈多的糖，就會產生愈多的酸來傷害牙齒。每次吃含糖零食，牙齒都容易受損，因此在進食的20分鐘內，將酸從嘴中去除，是很重要的防止齲齒步驟。

二、環境： 主要就是指你的口腔菌落，但這個因素通常跟你的遺傳、基因有關係，難以後天改變，這也就是為什麼有些人好像比別人容易蛀牙的原因。

三、時間：就算你愛吃糖、口腔菌落不佳，但每次吃糖後都及時清潔牙齒，牙齒就沒有機會蛀牙。至於蛀牙到底需要多久的時間才會形成，這同樣也是因人而異。

這些原因也會增加蛀牙機率

一、口乾：唾液有助於洗淨牙齒上的牙菌斑，如果你口乾唾液很少時，牙菌斑可能會更快地積聚。頭頸癌的輻射治療（放射療法），也會透過改變唾液的成分，增加細菌生長、促進蛀牙；高血壓或抑鬱症藥物也可能導致口乾。

二、飲食：當我們在飲食時，碳水化合物會殘留在牙齒上，直到你刷牙為止。即使刷牙後，你可能也無法清除牙齒上的所有殘渣。

三、胃酸倒流、暴食症：胃酸倒流會導致胃酸回流到你的口腔，當牙齒暴露在這種酸性環境時，就比較容易蛀牙；暴食症則是因為經常嘔吐，牙齒常接觸胃酸，進而提高了蛀牙風險。

因此，務必定期刷牙，更要避免吃甜的、黏的食物，尤其是在喝牛奶或梳打水之後，或吃乾果、穀物乾、硬糖、焦糖、拖肥糖、提子乾、含糖穀物、餅乾和薄荷糖之後。

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