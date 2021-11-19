心臟病｜心肌梗塞有年輕化趨勢！醫生提醒預防關鍵：正常生活作息

近年來，由於生活壓力大、常熬夜等因素，心肌梗塞的發病年齡不再只有40歲以上的族群，年輕人心肌梗塞發病率也逐漸提高，根據台灣衛生署統計結果顯示，台灣心肌梗塞患者最年輕僅只有22歲，台北榮民總醫院心臟內科醫師陳嬰華就表示，不要以為自己還年輕就不會有相關風險，其實年輕人也得注意！



不運動、飲食精緻化、肥胖問題！心肌梗塞「年輕化」

為什麼心肌梗塞會出現年輕化的趨勢呢？台灣陳嬰華醫師分析，可能是因為現代生活習慣的改變，很多年輕人都有肥胖問題，加上不運動、飲食精緻化、常吃速食，讓心肌梗塞的機率增加。

▼急性胸痛常見5大原因（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 16

相關文章：胸痛｜左側痛胃酸倒流大石壓心肌梗塞 胸痛5原因主動脈剝離有關?

另外，有些人有抽煙習慣，這些都是心肌梗塞的危險因素，此外，年輕人常常覺得心血管疾病、心肌梗塞只會出現在年長者，所以容易因此忽視身體出現的警訊。而常見造成心肌梗塞的原因如下：

1. 高血壓

2. 糖尿病

3. 抽煙

4. 膽固醇過高

5. 心血管疾病家族史（媽媽於60歲之前或是父系於50歲以前有心血管疾病者。）



除了常見的因素外，陳嬰華醫師表示，許多年輕人生活作息不正常（例如熬夜工作、打電動）也是造成心肌梗塞的危險因子，因此維持正常生活作息和量測血壓相當重要。

當心！女性心肌梗塞，多為噁心嘔吐、心跳快「非典型」症狀

年輕的心肌梗塞病患，主要還是以男性為主，台灣陳嬰華醫師分析，一般以往心肌梗塞大約60、70歲，而55歲以前發生心肌梗塞就屬於較年輕族群，年輕的男性心肌梗塞發生率為女性的5倍。

除了傳統的危險因素以外，像是有些有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎的人，有一些結締組織的病變，得到心血管疾病的機會也會比一般人高很多。另外，像是懷孕、更年期前後的婦女，得到心血管疾病的機會也較高。而典型心肌梗塞的症狀為：

1. 胸痛

2. 胸悶（胸口像壓一塊大石頭）

3. 冒冷汗

4. 覺得喘

5. 後背、下巴、左手臂痛



台灣陳嬰華醫師表示，除了以上典型症狀外，有些女性會出現心跳很快、噁心想吐、疲倦等非典型心肌梗塞症狀，如果症狀嚴重，建議要進一步做檢查。而女性發生心肌梗塞非典型症狀時，大多不清楚自己就是心肌梗塞因此延誤就醫時間，所以女性心肌梗塞前一年或是住院期間的死亡率，也比男性還要高。

▼年輕族群如何預防心肌梗塞？（按圖看清👇👇👇）

+ 1

年輕族群如何預防心肌梗塞？陳嬰華：正常生活作息最重要

年輕族群要預防心肌梗塞，最重要的就是維持正常的生活作息！如果本身是肥胖者，建議進行減重，另外，戒煙者也應該戒煙，而有心血管疾病家族史的人，也不能掉以輕心，要定期量血壓、測膽固醇。

此外，陳嬰華醫師表示，天氣溫差大時血管會收縮，這時如果本來血管狹窄的人，就容易引發心肌梗塞，因此保暖工作也要注意。

冬天泡溫泉注意！時間別過久、準備一杯水

冬天到了，不少人都喜歡泡溫泉暖暖身子，不過起身時卻出現頭暈的症狀，甚至還有人因此昏倒，陳嬰華醫師解釋，天氣冷的時候人體血管會收縮，而泡溫泉時血管會放鬆，由於溫泉池溫度較高，這時候汗也會流得比較多，血壓就有可能會變低，所以才會即便是沒有心血管疾病的人，也可能會泡完溫泉要離開溫泉池時，由於血壓低加上出現姿勢性低血壓，導致突然暈倒。

如果本身是有心血管疾病者，建議泡溫泉的時間不要過久，泡溫泉時旁邊也可以準備一杯水，在流汗時多補充水分，如果流很多汗的話，建議每五分鐘起身一次。

而泡溫泉時可以喝酒嗎？陳嬰華醫師建議，由於喝酒會利尿、增加血管擴張，再加上泡溫泉時血管也會擴張，所以會導致雙重的降血壓效果，讓暈倒的狀況更容易發生，因此喝酒對於體液補充並不是一個好選擇。

相關文章：【心臟病】提防冠心病、心臟衰竭 4個方法助保持心臟健康👇👇👇

+ 4

延伸閲讀：

未積極治療平均壽命剩 2 年！不可輕忽「高齡絕症」主動脈瓣膜狹窄

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」