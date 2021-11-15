消委會果仁｜時興隆阿信屋花生高鈉高糖　 食花生堅果4大貼士要知

消委會今次測試了市面33款花生和堅果樣本，結果發現逾9成半（32款）樣本屬「高脂」，但大部分脂肪為「好」脂肪。不過，為令產品更可口，部份生產商選擇添加糖或鹽，結果325款分別有2款被驗出高糖，而另外3款則屬高鈉食品。消委會提醒，過量攝取鈉會增加患上心血管疾病和腎病的風險，進食過多糖可導致不健康的體重增加及肥胖症，攝取過量游離糖更可引致蛀牙。



花生和堅果一向被視為健康小食，適量食用有助降低膽固醇、促進心臟和腸道健康。消費者委員會是次測試 33 款花生和堅果樣本的各款營養成分，包括 5 款杏仁、6 款腰果、8 款花生、4 款 開心果、5款合桃（又稱核桃）、5 款雜錦產品，共 32 款預先包裝樣本，以及 1 款散裝合桃樣本。

測試結果顯示，以100克計算，除1款脆皮花生樣本外，其餘 32 款樣本 均屬「高脂」（每 100 克超過 20 克總脂肪），總脂肪含量由 27.5 克至 65.5 克。以類別計，合桃的平均總脂肪含量（不包括雜錦）最高，每 100 克含 62.2 克總脂肪，最低為花生，平均含量為 39.8 克。

消費者委員會是次測試 33 款花生和堅果樣本的各款營養成分。（資料圖片，黃偉倫攝）

果仁鈉含量檢測

消委會是次檢測分別有3款屬高鈉，包括最高鈉的時興隆金龜嘜萬里脆花生，每100克有895毫克鈉，其次是欣和黃飛紅麻辣花生，每100克有747毫克鈉，進食一份（30 克）已不經不覺攝入成人每天攝取上限（2,000 毫克）的 13.4%，過量攝取鈉會增加患上心血管疾病和腎病的風險。

▼消委會高鈉果仁有哪些？（按圖👇👇👇）

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而33款產品中，有5款屬無鹽成分，包括Heritage Raw Walnuts、Meadows脆焗原粒杏仁，以及美味棧美國原色核桃。

檢測亦同時發現逾 6 成（21 款）樣本所標示的營養素含量與檢測結果的差異超出 《營養標籤及營養聲稱技術指引》（下稱《技術指引》）的規管容忍限。特惠牌香脆花生、Nutty Bounty Baked & Unsalted Premium Mixed Nuts的鈉含量標示值分別為 0毫克和 0.0毫克的樣本，但檢出每100克產品鈉含量分別達22毫克和20毫克，未達《技術指引》所訂不高於5毫克的定義。

759阿信屋芥末味脆皮花生屬高糖，每100克分別有20.1克，即相等約4粒方糖。（資料圖片，黃偉倫攝）

果仁糖含量檢測

在全部產品中，消委會今次檢測亦發現有2款屬高糖，包括759阿信屋芥末味脆皮花生及Tom's Farm 1982 Dry Roasted Wasabi Almond，每100克分別有20.1克及17.8克糖，即相等約4粒及3.5爐方糖，如果進食過多糖可導致不健康的體重增加及肥胖症，攝取過量游離糖更可引致蛀牙。

▼消委會高糖果仁有哪些？（按圖👇👇👇）

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另外，部份低糖果仁有美味棧美國原色核桃、時興隆金龜嘜萬里脆花生、Heritage Raw Walnuts，每100克分別有1.9克、2克及2.3克糖。

健康果仁總評

消委會今次檢測中共有8款產品的整體評分獲得4星半至5星，部份也是低糖、無鹽為主。

▼消委會高評分果仁推介（按圖👇👇👇）

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當中6款獲4星半的評分，包括蝴蝶牌烘焙開心果、哈特美國鹽焗杏仁、藍鑽石鹽焗杏仁、佳之選印尼香脆花生、Planters Cocktail Peanuts以及欣和黃飛紅麻辣花生。而有2款更獲得最高分的5星，包括Meadows 脆焗原粒杏仁及Heritage Raw Walnuts。

消委會提醒，消費者要精明揀選花生堅果類食品，並務必要控制食用分量， 保持均衡飲食，才能吃得健康，同時亦應注意以下事項。

1. 細閱預先包裝食物上的成分表，宜選購無添加油、糖和鹽的食品



2. 對花生和堅果過敏的人士、吞嚥／咀嚼困難的人士或慢性腎病患者宜於進食前諮詢專業人士意見



3. 嬰幼兒咀嚼和吞咽能力尚未成熟，故不宜進食原粒或片狀的花生或堅果



4. 把花生和堅果放置在密封的容器內，存放在陰涼乾燥的地方，並避免存放太久。倘儲存不當，有機會受潮並滋生霉菌，產生霉菌毒素。



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