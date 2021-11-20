鼻敏感｜換季濕氣重易致過敏？按壓這2個穴位止過敏、不再打噴嚏

每到換季鼻水便流不停，即使門窗緊閉不讓寒風侵擾，仍是一直打噴嚏和流鼻水。而換季狀況連連，中醫表示有可能是濕度造成。



濕氣重、免疫力低下這些問題一開始都是從「鼻子」受到影響，接著才會影響到「咽喉」，所以為了預防過敏的時候，中醫建議患者按壓「迎香穴」與「合谷穴」。

按壓兩個穴位止過敏、噴嚏（按圖了解👇👇👇）

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1. 迎香穴

位於鼻翼到法令紋的交接點，切記按摩時，不能直接往臉下壓，而是要鼻翼的方向往內推。只要按壓的時候有「痠痠脹脹」的感覺就表示位置正確了。

2. 合谷穴

位於手掌大拇指與食指中間的一條線上，另一個更簡單的辨識方式則是兩指合併時，顯露皮膚最豐厚的位置就是合谷穴的所在處。記得按壓的時候要往關節處壓，要觸摸到骨頭才算是正確。

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