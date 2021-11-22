養顏穴位｜按壓手臂1個位置養顏又美肌　仲可以紓緩感冒、咳嗽

經常熬夜的人，肌膚容易暗沉、長痘痘；長期下來，恐怕膚質愈來愈粗糙。



台灣養生氣功專家李章智建議，按壓尺澤穴可以改善膚質粗糙、膚色暗沉及消除青春痘，讓皮膚看起來水噹噹，也能夠緩解感冒症狀。

「美容大穴」尺澤穴養顏又美肌（按圖看清👇👇👇）

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李章智指出，尺澤穴為手太陰肺經的合穴，五行屬水，有滋潤全身之意，肺經有熱、咳嗽、咽腫痛等症可以治之，平時按摩能滋養肺陰，改善皮膚毛髮、養顏美肌。

尺澤穴又稱為「美容大穴」，在手肘橫紋上，肱二頭肌腱的橈側緣，將掌心朝上，按壓起來有痠痛感即為穴位所在。每天有空，都可以按壓左右手的尺澤穴，每次3至5分鐘，一天3至5次就可以讓我們美麗又有朝氣。

紓緩感冒、咳嗽 改善媽媽手

李章智也說，若要紓緩感冒引起的咳嗽，用大拇指按揉尺澤穴，可以達到立竿見影的效果，又因位在手肘處，所以也能改善網球肘或媽媽手之類的毛病。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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