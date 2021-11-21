紅光滿面不等於好氣色！5大臉色反映健康　防火燒心避開5地雷食物

台灣TVBS《健康2.0》主持人江坤俊表示，並不是所有臉紅都是健康的表現，如果一個不容易臉紅的人突然臉紅了，可能是健康警訊。台灣中醫師陳朝宗也從中醫角度分析，自古以來有「皮膚為內臟之鏡」的說法，「紅光滿面」並不等於好氣色，反而可能與「心血管、高血壓」等疾病有關。



許多人為了增肌減脂，常常從控制食物下手，醫師提醒「暴吃又催吐」也會招來「胃酸倒流」，應避開「CAPSF」五大地雷食物，預防「火燒心」不適上身。

先了解一下自己是哪種體質？（按圖）

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不良飲食習慣 4小時吃一餐

有些人講話到激動處，會全臉漲紅，醫師提醒這有可能是身體警訊！醫師發現，有些健身族群為了養出強大的肌肉，每3、4小時就要吃一餐。有時候半夜睡著了還專程起床補充食物，避免肌肉流失。不良的飲食習慣，即使運動充足，也難逃罹患糖尿病的風險。

台灣台北泰安醫院院長謝瀛華解釋，過於激進的增肌飲食習慣，甚至使用生長激素，像是半夜吃咖哩飯會讓空腹血糖升高、內臟囤積過多脂肪，反而容易過度使用消化器官「肝、膽、胰」，讓糖尿病的發生率，還有血脂肪升高的比例都高於一般人。台灣中醫師陳潮宗則分析，臉色「青、赤、黃、白、黑」對應器官「肝、心、脾、肺、腎 」，若有以下症狀就必須特別注意：

- 臉色發青通常是肝不好；

- 臉色偏黃可能有消化系統的問題；

- 臉色偏白跟呼吸系統有關；

- 臉色發黑表示腎氣出現問題；

- 臉色激動會漲紅可能是心血管的疾病。



避開5項地雷食物 減少腸胃刺激

除了暴飲暴食吃出問題，有些人因為工作或想維持身材，會「暴吃又催吐」，讓「胃酸倒流」上身。台灣台南市立安南醫院副院長許秉毅分享，曾遇過一名患者是酒店女公關，因為工作需要喝酒，為了避免喝醉會「催吐」。該患者因為喉嚨痛就診，照了胃鏡後發現食道裡有7條潰瘍，還有嚴重的胃酸倒流。

許秉毅提醒，要避免胃酸倒流，「催吐」是大忌！他進一步解釋，由於胃和食道交接處外面有橫膈膜，橫膈膜會掐住食道腔，留下一個與食道大小相當的裂孔，「如果暴食後催吐，會讓胃一直往上撞擊，進而把橫膈膜的裂孔撐開」，一旦胃跑到橫膈膜上方，就會造成胃酸逆流。另外，下食道有括約肌，平時是關閉的狀態，進食時會打開，攝取過多的咖啡、甜食會造成括約肌鬆弛，也會引發胃酸逆流。平時飲食要減少對腸胃的刺激，才能避免引發火燒心不適。

胃酸倒流五大地雷食物「CAPSF」（按圖 👇👇👇）

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C指的是Coffee；

A指的是Alcohol；

P就是Pepper，指辛辣的食物；

S就是Sweet，甜點類的食物；

F則指Fat，高油脂的食物



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「紅光滿面」並不等於好氣色！中醫師分析5大臉色症狀，需特別留意健康警訊】