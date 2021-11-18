大灣區企業同創大獎｜眼鏡88助建眼科視光中心　全面照料眼睛健康

眼睛是我們的靈魂之窗，然而很多人都會忽視照料雙眼健康。首屆「大灣區企業同創大獎2021」其中一間得獎企業——眼鏡88 眼科醫療中心，是香港最大的專業眼鏡零售店「眼鏡88」旗下的首間醫療中心。在集團董事總經理鄭學玉（Ben）帶領下，眼鏡88成為首批往大灣區發展醫療行業的港資企業之一，最快於2021年第4季於大灣區將作為「深圳新風和睦家醫院」的供應商，助力建設眼科視光中心，將香港眼科專業水平帶到大灣區，為當地居民服務。



眼鏡88 眼科醫療中心榮獲首屆「大灣區企業同創大獎2021」，集團董事總經理鄭學玉對此感到相當鼓舞。（羅國輝攝）

從眼鏡零售業務發展至眼科醫療中心

作為大灣區內表現優秀的優質企業，眼鏡88早於二十多年前已進駐大灣區，為區內居民提供專業的眼部服務，從開始的零售業務逐漸發展現今可提供眼疾治療的眼科醫療中心，鄭學玉表示這一切都歸因於用心服務客人的心，「在進行零售銷售業務時，遇到有治療需要的客人，同事只能將他們轉介到其他專科跟進，無法進一步提供協助，令同事們都感到無力。而設立眼科醫療中心就可以讓有眼疾治療需求的客人得到迅速及專業診治，他們既毋須四處奔走，又可方便我們日後跟進，全方位保障眼睛健康。」眼科醫療中心還可進行簡單眼部手術，例如以激光緊急修補視網膜，不用擔心因輪候時間長而令視力受損。

在大灣區內不難看到眼鏡88的蹤影，從零售業務到眼科醫療中心都有所涵蓋，鄭學玉表示這一切都歸因於用心服務客人的心。（龔嘉盛攝）

談到兩地人民在求醫習慣的不同，鄭學玉笑言國內向來習慣有不適就會到醫院求醫，而香港人一般都不喜歡進醫院，這種習慣的不同令集團需要花時間教育大眾保持眼睛健康的重要性，以及建立他們對集團品牌的信任度。「種下的種子終於在四年前開花，當時我們在廣州開設一所有國內執業眼科醫生駐診的眼科視光中心，中心內不但提供專業眼睛檢查服務、兒童近視控制、成人漸進鏡片驗配等服務，更可由執業眼科醫生直接跟進一般眼疾問題，現時廣州的居民發現眼睛有不適都會想起我們的眼科視光中心。」

在香港沙田開設的眼科醫療中心，是第一所由眼科專科醫生團隊負責，為客人提供診斷、藥物及手術治療服務的中心。

將港式技術引入大灣區 望能縮減手術輪候時間

全新開設的眼科視光中心位於深圳新風和睦家醫院內，座落於深圳市中心福田區，由香港前往醫院的交通時間約為35至40分鐘，對於兩地居民而言都非常方便；加上自國家在大灣區推行「港醫港藥」及「港澳藥械通」以來，使愈來愈多香港執業醫生在大灣區內發展，令區內對港式醫療需求若渴。

鄭學玉指出，兩地人民的眼部問題其實差不多。「雖然兩地人民的求醫習慣不同，但面對的眼部健康問題可以說是不受地域限制，例如兒童及青少年都是會因為較多使用電子產品、不良的用眼習慣而出現近視問題；至於長者方面，一般都是以老花、白內障及青光眼為主。」

大灣區內的兒童及青少年都因為較多使用電子產品、不良的用眼習慣而出現近視問題。

眼鏡88不單為顧客提供配含度數的鏡片、眼底檢查的服務，有眼睛問題的顧客到視光中心可以一站式取得角膜矯形術（又稱OK鏡）、近視控制鏡片及近視控制隱形眼鏡等的近視控制方案；一旦檢查時發現眼球內晶狀體退化混濁，即典型白內障的早期徵兆，視光中心的視光師更會即時將顧客轉介到同醫院的眼科醫療部，由於部門間的醫療紀錄可作互通，省卻重複檢查的時間，爭取更多時間作微創手術治療。

長者雙眼較常出現白內障，在配眼鏡時同時作全面眼科視光檢查，可及早發現眼球內晶狀體有否出現退化混濁的情況。

冀走在行業前端 未來推展更多專業服務到「9+2」

集團在香港已率先推聽覺護理中心，由聽覺專業團隊提供檢查和助聽器驗配服務。鄭學玉解釋因不少長者到店驗眼時，被發現聽力較弱，於是開設相關的專業服務。談到未來會否在大灣區內開辦此類服務時，他笑指集團期望未來可以先在「9+2」的城市繼續港式專業護眼服務，及與國內眼科醫生或港資醫療團體合作開設眼科視光中心或眼科醫療中心。「港式醫療在國內始終都備受推崇，相信與我們的法規、醫療道德、治療、用藥等不無關係，相信大灣區的眼科醫療中心會成為一個示範藍本，未來可以將港式醫療服務拓展到大灣區內及國內其他城市。」