耳穴減肥｜秋冬總是「口痕」食慾增？正餐前按四耳穴遏食慾助減肥

減肥是不少女性的終生事業，不過適逢天氣開始轉涼，每到晚上就更容易「口痕」，導致秋冬總成為無端變胖的時節。如想遏止「口痕」的食慾，台灣中醫師余雅雯近日分享指，原來日常按壓耳朵的四個穴道，可以收到降低食慾、產生飽足感及提升免疫力的效用。面對秋冬將至，各位正在減肥的女士亦不妨一試！

許多重要的經絡都會經過耳朵，因此按壓耳朵穴道亦具有提升免疫力、減重等效果。（Unsplash／flaviajessica）

「胃熱型肥胖」人士食慾高

據余雅雯醫師指出，有時嘴饞並非因為身體缺乏營養，而是想吃的念頭或慾望控制了身體，食慾有時只是一種主觀感受，因此一般亦可食用一些健康營養的食物去解決「口痕」，別因為對熱量斤斤計較而讓進食變成一種壓力。

對於有部份人常吃不飽，或明明吃很多卻馬上肚餓的問題，余雅雯醫師表示這可能是「胃熱型肥胖」，這類人士體質燥熱、容易口渴且又愛吃冰，因此用些清胃火中藥材來控制食慾。

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正餐前半小時宜按壓

除此之外，余雅雯醫師指出耳朵其實跟經絡臟腑亦有密切相關，耳朵的各個穴道分別均對應着身體各部位，按壓耳朵穴道具有提升免疫力、減重等效果。事實上平常輕揉、拉提耳朵達到提神、放鬆心情的作用，當中透過輕按以下四個耳穴，亦可收到控制食慾，從而達到減重的效果。

▼按壓四大耳穴減食慾（按圖 👇👇👇）:

+ 3

胃點：

位於耳朵中央

可以緩解胃痛，按壓後可以促進消化酶分泌，防止脂肪堆積



饑點：

位於耳垂上方

按壓後可降低食慾



耳神門穴：

位於耳朵三角窩部份

可以安定情緒，緩解飢餓時的暴躁情緒



內分泌點：

位於耳垂U型底部

可以產生飽足感激素，促進新陳代謝



按壓時機：

進食三餐前半小時

晚上感「口痕」的時份



按壓方式：

指腹按壓30下



▼同場加映，瑜伽7式降食慾（按圖 👇👇👇）:

+ 22

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兩款中醫湯水助排毒減肥

除了耳穴外，本港註冊中醫師畢麗虹過去亦曾受訪指，身體另有五大穴位同樣可收控制食量、促進新陳代謝，避免脂肪或水分在體內積聚的效用，改善腰間「救生圈」、「麒麟臂」等問題。

▼身體五大減肥排毒穴位（按圖 👇👇👇）:

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1.帶脈穴：瘦腰、健脾去濕、刺激內臟蠕動、改善便秘



2.風市穴：排除大腿多餘水分，使大腿變苗條



3.中脘穴：調胃，控制食慾



4.臂臑穴：促進血液循環，排除手臂內的廢物和多餘脂肪，增加手臂肌肉的彈性，令上臂緊緻



5.委中穴：打通小腿肥胖的阻塞點，改善小腿內循環，通絡止痛，減少臀部和腿部脂肪囤積



冬瓜豆腐蝦米湯：消腫利尿，減肥



黃芪芡實老鴨湯：健脾益氣、利水消腫，益腎固精，消脂活血



畢麗虹醫師另外亦推薦了以下兩款湯水，分別是冬瓜豆腐蝦米湯及黃芪芡實老鴨湯，前者可以消腫利尿助減肥，後者則可健脾益氣、利水消腫，益腎固精，消脂活血。

▼排毒減肥湯水食譜及飲用宜忌（按圖 👇👇👇）