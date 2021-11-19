戶外活動｜７個親子郊遊小貼士 出發前帶齊裝備防曬傷、蚊咬

秋高氣爽，週末最適合與小朋友一起去郊外探索大自然，呼吸新鮮空氣。多進行戶外活動，不但可以鼓勵小朋友多運動，減低肥胖風險；更可遠離煩囂，放鬆身心，舒緩日常的學習壓力。惟家長需留意郊遊存在不少安全風險；醫師Easy現向讀者分享７個親子郊遊小貼士，以便家長出發前作參考，協助大家安心、盡興地共享天倫樂。

秋高氣爽，週末最適合與小朋友一起去郊外探索大自然，呼吸新鮮空氣。(圖片: Fitz)

事前規劃路線

行山前應先於網上做好資料搜集、參考網上經驗分享後，再衡量自己及孩童的能力去選擇適當的行山路線。市面上有不少行山App，清晰記低每條行山路線提供路線資訊、GPS定位功能等，建議上山前先於手機安裝離線地圖，即使身處沒有網絡覆蓋的地方都可以方便查閱。同時要仔細規劃好路線，包括起點終點的實際位置、中途有沒有補給站、交通方式等，並要因應出發當天的日照時間，去預計出發及結束時間，避免入黑後仍滯留山上。

預防蚊叮蟲咬

大部分行山路線都被茂密草叢或樹林包圍，自然容易多蚊蟲。曾有案例於行山時被蜱蟲所咬，幾日後才發現蜱蟲一直附在身上吸血，最後要做手術切除部分皮膚才得以解決。為預防蚊叮蟲咬及經由昆蟲感染的傳染病，家長應為孩童做好防蟲準備，包括穿著寬鬆及淺色的長衫長褲、使用防蚊蟲噴霧；惟市面上大部分防蚊用品均含DEET，對皮膚、眼睛有刺激性，容易造成敏感。

市面上大部分防蚊用品均含DEET，對皮膚、眼睛有刺激性，容易造成敏感 (圖片: FreePik)

梵美樂 二合一長效防蟲浸洗液，仿傚大自然菊類驅蟲活性原理，有效防治蚊、蟎、蚤等蟲害，嬰幼兒都可以安全使用。家長只需於出發前一晚，將衣物以梵美樂浸泡20分鐘，無須過水、直接掛起晾乾，防蚊蟲效果可長達三個月；適合假日喜歡一家人行山郊遊的人士。

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做足防曬措施

山上陽光猛烈，家長必須為小朋友做足防曬措施，避免曬至紅腫、甩皮。除了可穿著長袖衣物防UV，亦可選購適合嬰幼兒使用、低敏的防曬用品，並每兩小時補搽一次，以維持防曬功效。家長同時應帶備帽、冰袖，可以防止曬傷頭皮及手腳之餘，更有助身體降溫，防止中暑。

帶備足夠物資

雖然不少親子行山路線只需大約2-3小時就能行畢全程，但因為山上情況變幻莫測，家長們應該準備好足夠物資，例如水、乾糧、雨傘、消毒用品等，以備不時之需。GK淨可立潔手啫哩不含酒精，有效殺滅細菌，適合孩童使用；行程中若需要補給、進食，即能方便有效地消毒雙手。

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運動過後可能會汗流浹背，家長可帶備一兩套替換衣物，以免汗水長期積聚，引發皮膚問題。另外，為避免口罩被汗水沾濕後，影響其防禦功效，家長亦可額外準備幾個口罩，以供替換。IAP 幼童醫用外科口罩適合敏感肌膚使用，提供三層結構防護，且採用獨立包裝，方便攜帶。

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留意標距柱號碼

即使出發前做好路線規劃，但仍未能百份百避免意外的發生；建議各位時刻留意標距柱號碼，萬一迷路或嚴重受傷時，方便行山隊或警方搜索，並作出救援。

建議各位時刻留意標距柱號碼 (圖片: 香港行山誌)

愛護生態環境

親親大自然之餘，大家亦需自律，以身教教育下一代盡力保護香港生態環境。妥善處理帶來的垃圾及剩食，以免污染環境，甚至改變野生動物的覓食習慣；同時不應打擾野生動物作息、不應隨意採摘或捕捉野生動植物，以免影響生物多樣性。

親親大自然之餘，大家亦需自律，以身教教育下一代盡力保護香港生態環境 (圖片: 漁護署)

清潔保養要做足

山上有不少植物會依附在動物或衣物上播種，又接觸過不少公眾物品，加上全日運動過後大汗淋漓，回家後應先將全身衣物洗淨，並盡快清潔身體。經歷一整天的運動及曝曬，家長應選擇性質溫和、清潔效能高而又能防止肌膚水份流失的清潔用品。Suu Balm 嬰幼兒速效舒敏沐浴露不含香料、類固醇，並蘊含有5種保濕成份，有效保持肌膚水份。

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清潔過後，家長可以為孩子準備適合嬰幼兒使用的保濕乳，為幼嫩肌膚保濕之餘，更可舒緩經曝曬後的皮膚不適。Suu Balm 嬰幼兒速效舒敏保濕乳蘊含3種神經酰胺 (Ceramides)，有效修復皮膚屏障，短時間內恢復皮膚水分。

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總括而言，親子出遊前必須做好路線規劃、準備合適裝束及足夠物資，遊玩後亦應為孩童作適當護理，以免樂極生悲。

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