玩認真考心事｜壓力愈大愈易患心臟病？醫生拆解音樂減壓原理

聽音樂有助減壓，但當音樂不是由頭開始播，而是倒轉播放，又有沒有減壓效用？森美與心臟科專科謝德新醫生大玩音樂遊戲，研究心臟健康與壓力的關係，醫生更指出如果長期承受壓力，會較容易患上心臟病。



當音樂成為競技遊戲的項目，還可以發揮減壓效用嗎？森美與謝德新醫生玩音樂遊戲，現場倒播歌曲，二人要鬥快猜出倒播歌曲名稱，一度陷入苦惱。謝德新醫生更笑言倒播歌曲未能紓緩壓力，反而增加壓力，至遊戲結束才能放鬆情緒。

倒播歌曲考不到DJ出身的森美，但考起心臟科專科謝德新醫生。

音樂釋放壓力原理

雖然倒播歌曲為森美和謝德新醫生帶來壓力，但謝德新醫生澄清音樂的確可以幫助人釋放壓力：「正常播放音樂有助人釋放壓力，首先投入音樂世界可以暫時放下日常的煩惱。其次，音樂可以釋放安多酚，紓緩壓力。」

長期承受壓力 容易患上心臟病

壓力得到紓緩，心臟自然比較健康？因為心臟健康與壓力及運動量息息相關，謝德新醫生表示：「心臟高危因素包括『三高』高血壓、高膽固醇、糖尿、吸煙習慣、飲食習慣不健康和缺乏運動。而壓力都是導致冠心病的其中一個重要因素，不可少覷。就算不煙不酒，生活習慣健康，但如果長期承受工作或社會壓力，都會容易患上心臟病。」

做運動＝自我檢查

持續做運動除了可以保持身體健康，亦是自我檢查健康的方法。謝德新醫生解釋：「做運動是一個身體的測試，我曾經有一個病人習慣1小時內完成10公里馬拉松，後來發現開始做不到之前的紀錄，加上容易氣喘及不適，因而檢查身體，最後發現身體出現問題。雖然持續做運動是自我檢查健康的方法，但有時候做運動才發現問題所在就為時已晚，因此定期檢查心臟健康同樣重要。」

謝德新醫生指出壓力是導致冠心病的其中一個重要因素。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。