偏頭痛｜吃甜食可能是誘發因素？醫生教預防對策要有固定生活作息

偏頭痛是由各種誘發因素所引起，像是壓力、空腹、噪音、光線、天氣、睡眠、肩膀僵硬等，每個人偏頭痛的原因都各有不同。現在已經是可以治癒偏頭痛的時代了！再也無須忍耐「理所當然的日常」與疼痛，及早採取對策吧！



日本有3.6％的男性與12.9％的女性平時都有偏頭痛的困擾。當頭部開始隱隱抽痛，不經意望向鏡子竟發現自己的眉頭深鎖，讓一天的工作完全沒有進展！日本專門治療頭痛的五十嵐久佳醫師說：「偏頭痛伴隨強烈疼痛所引起的惡性循環，對很多人都造成日常生活極大的困擾。它也會有固定的流程，一般來說可分為預兆期、前兆期及頭痛期。我留學英國時的教授Dr. Nat Blau就表示：『偏頭痛是一連串的交響樂』，從這個比喻就能清楚了解偏頭痛的構造，讓我印象深刻。」

偏頭痛的「交響樂章」是如何進行的（按圖看清👇👇👇）

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第一樂章（預兆期）

這個階段可能會出現想吃甜食的慾望，感覺疲勞、肩頸僵硬、打呵欠、焦躁不安等症狀。有些人的預兆期在正式頭痛前幾小時才出現，而有些人則會從2天前就開始產生這些預兆。

第二樂章（前兆期）

許多人在這個階段眼前會出現閃爍的光點、或是看起來呈現尖角型的亮點等視覺異常情形。有些人則會頭暈目眩，在某側嘴角或指尖產生麻痺的感覺。

第三樂章（頭痛期）

在頭部某側或兩側出現抽痛感，感受到中度到強度的疼痛感，便正式進入頭痛期，也會伴隨著噁心與嘔吐。在頭痛期過去之後，則會迎來解決期及恢復期。

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偏頭痛有哪些可能的誘發因素？

1. 吃甜食

有許多患者都表示吃了朱古力之後頭就開始疼痛，不過這究竟是代表朱古力是誘發頭痛的因素、還是想吃甜食就代表偏頭痛的預兆期已經開始，真正的原因實在是難以判斷。

2. 三叉神經血管理論

指的是掌管臉部．頭部感覺的三叉神經末梢纖維活化後，會導致血管擴張與血管周圍發炎而產生偏頭痛。

3. 小孩運動會當天

每個人偏頭痛的原因都各有不同，像是有許多人都表示，在小孩的運動會當天偏頭痛的情形特別劇烈，這可能是因為一大清早起床做便當所造成的「睡眠不足」、長時間待在「強烈陽光」下、「人聲鼎沸」、「人群混雜」、「汗臭味」等等，有非常多可能會引發偏頭痛的因素都剛好齊聚一堂的關係。

4. 女性月經週期

有許多女性都覺得偏頭痛預兆期與生理期來臨前的症狀非常相似。日本五十嵐醫師表示，女性偏頭痛與女性荷爾蒙的關聯非常緊密，他說：「在有偏頭痛困擾的女性中，約有半數人自覺偏頭痛與月經有關。醫學上也認為，屬於女性荷爾蒙之一的雌激素，其濃度的劇烈變化是引發偏頭痛發作的關鍵之一。正因為如此，有許多女性在懷孕時、或停經後就不再出現偏頭痛。而目前也逐漸得知『偏頭痛是從掌管荷爾蒙的腦部下視丘開始產生』。」

下視丘掌握著自律神經、女性荷爾蒙等內分泌系統與生理時鐘，對全身影響非常大，因此，誘發偏頭痛的因素、以及偏頭痛帶來的不適也五花八門。在生理期及生理期前後容易產生偏頭痛，因此可能有許多女性都認為這是生理痛而無可奈何，但五十嵐醫師卻明確指出，頭痛並不是生理痛。「雖然偏頭痛與月經有關，但偏頭痛並不是生理痛的一環。所謂的生理痛指的是經期下腹部疼痛與腰痛。所以千萬不要誤以為偏頭痛是生理痛的一環，而認為這是理所當然必須暗自忍耐的痛楚，這點非常重要。」

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如何在生活中避免偏頭痛情況發生

每個人的偏頭痛誘發因素都不一樣，但若能找出會讓自己引起頭痛的導火線，應該就能在日常生活中盡量避免容易產生偏頭痛的情況。

1. 固定生活作息

適當運動並調整規律的飲食、睡眠作息等生活習慣。舉例來說，平日都習慣早上6點起床的人，到了周末假日就睡到9點，就可能會引發偏頭痛。睡眠時間並非愈多愈好，因為睡得太多也可能是誘發偏頭痛的因素。此外，也有些人是在沒吃早餐時會產生偏頭痛，因為空腹也是誘發因素之一。不僅如此，在梅雨時期、季節轉換、颱風較多的季節等氣壓劇烈變動時，也會讓許多人產生劇烈的偏頭痛。

日本五十嵐醫師建議大家可以準備一本記事本，在有頭痛的時候趕快紀錄下來，他說：「在頭痛日記本留下記錄，可以了解到自己是在什麼情況下感受到什麼樣的疼痛感，而且醫師也能藉此獲得患者頭痛的詳盡資訊，請大家一定要試試看。」

2. 預防偏頭痛發作的新藥登場

雖然很多人都是靠著市售的頭痛藥而勉強撐過去，不過，若是前往醫院接受醫師診療會不會比較好呢？「如果服用市售的頭痛藥就能恢復正常、不會對生活造成影響的話就沒關係，但千萬要留意不要服藥過量（1週內服用2天以上）。服用過多藥劑不僅會使原本的偏頭痛更惡化，也會對胃及腎臟造成傷害，甚至引起別的副作用等。」

2021年日本才剛獲得認證的新藥有3種，可以有效預防偏頭痛發生，分別是Eli Lilly的「Emgality」（日本4月26日上市）、大塚製藥的「AJOVY」及Amgen的「Aimovig」（皆為6月23日獲得認證）。由於引起偏頭痛的主要物質之一就是三叉神經過量分泌出的CGRP（與抑鈣激素基因有關的胜肽），這3種最新型藥劑都訴求抑制CGRP的作用，讓身體不易發作偏頭痛。除了目前的口服藥翠普登（TRIPTAN）等已經產生疼痛感時才服用的急性治療用藥之外，上述的3種新藥是則能預防偏頭痛的有效方式，因此備受矚目，只要一個月注射1次便能有效預防偏頭痛。在五十嵐醫師負責看診的富士通診所與東京診所，以及日本各地的頭痛專科門診都陸續開始採用這樣的治療方式。

偏頭痛明明就是「可以治癒」，但並不是所有人都願意上醫院治療。根據日本Eli Lilly公司的調查中指出，有偏頭痛症狀的人之中，就有42.6％從來不曾去醫療機構就診。五十嵐醫師對於偏頭痛的就診率之低提出了嚴正警告。他說：「有很多人都認為『偏頭痛不是什麼大不了的疾病』、『媽媽也是這樣苦過來的』，而默默忍耐、或是放棄治療，但我認為前往醫院好好接受治療非常重要。有一位服用藥物後順利減輕頭痛的患者就表示：『真希望能將20歲時的人生重來』，偏頭痛就是如此會嚴重影響生活品質的疾病。由於健康問題而導致勞動生產力低落、或抱病上班的問題，現在也備受矚目。無論是為了自己的人生、工作或家人，都不應該放任不管偏頭痛的問題。」

五十嵐醫師建議：「希望大家不要默默隱忍偏頭痛，很多人都是在與朋友聚會時可以與大家傾吐偏頭痛的苦水，但卻從不曾對另一半提起這件事。無論在家庭或職場，一般沒有偏頭痛的人的確難以理解偏頭痛有多麼痛苦。多多表達自己的感受，也是非常重要的一件事。」

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參考資料：

延伸閱讀：Sakai F, Igarashi H : Prevalence of migraine in Japan : a nationwide survey. Cephalalgia 1997;17:15-22.

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為什麽我在月經生理期前後會有臀部疼痛的困擾？

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：偏頭痛可以治癒！日本最新預防對策與改變生活習慣就能終結偏頭痛】

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