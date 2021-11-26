預防疾病｜疫苗不止可用於新冠肺炎 提防頭頸癌肛門癌突然找上門!

疫苗在過去一年成為熱門字詞，事實上除新冠疫苗外，我們一直透過各式各樣的疫苗，提高身體保護力以對抗病菌。除了在不同的人生階段需要接種特定的疫苗之外，當人生遇上轉變時，也有機會需要接種疫苗，例如旅行前要種接黃熱病疫苗、到海外留學有可能要接種腦膜炎疫苗等。香港註冊家庭醫學專科施珮嘉醫生，將講解兩種香港常見的疫苗：HPV疫苗及俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，如何為我們的健康把關。



不同的人生階段需要接種特定的疫苗，家庭醫生亦會定時作出相關建議。（圖片：shutterstock）

男性受HPV感染可致失禁和口咽癌

HPV是有近200種類型的病毒，其中約40種會感染人類的生殖器官。不少人誤以為只有女性才有機會受感染，施醫生強調男性亦有機會感染HPV，接種疫苗同樣有效預防病毒，並可保護自己及伴侶。「較常出現在男性身上的是肛門癌，會導致直腸出血、肛門紅腫搔癢、刺痛、有腫塊、糞便帶血、經常便急甚至大便失禁。癌細胞有機會擴散至附近的淋巴結、肝或肺等器官。美國癌症協會數據顯示，及早發現並治療，肛門癌的五年生存率可達82％，但如果癌細胞已擴散至其他身體部位，五年存活率會跌至32％。」

HPV在女性身上可引發子宮頸癌，在男性身上則可導致肛門癌。（圖片：pixabay）

HPV不只感染生殖器官，亦有可能引致頭頸癌，「病毒可能早已存在體內，並由煙酒等不良習慣而觸發；也可經口交感染。」比起女性，頭頸癌更常見於男性，目前是香港男性十大癌症殺手之一，常見由HPV引發的頭頸癌包括扁桃腺癌和口咽癌。

扁桃腺癌會導致失去味覺、單側頭痛、單側耳朵痛、吞嚥困難、口臭等症狀，嚴重會擴散至骨、肺及肝；而口咽癌的症狀則有喉嚨痛、吞嚥困難、唾液帶血絲、耳朵痛等，「有時候病人感覺喉嚨有異物頂著，會以為生瘜肉或普通喉嚨痛，因而延誤治療。」事實上，這兩種癌症初期並無明顯症狀，但當出現以上症狀時，往往已屬晚期。因此兩者的死亡率相當高。施醫生強調，接種疫苗能令身體產生HPV抗體，能有效預防疾病，包括以上癌症。

HPV不只感染生殖器官，亦有可能引致頭頸癌，例如扁桃腺癌和口咽癌。（圖片：Shutterstock）

世界衞生組織建議9至14歲的女童為優先接種HPV疫苗對象，香港政府更於2019年開始為小學五年級女童接種HPV疫苗，「因為疫苗對沒有性經驗或未受HPV感染的人最為有效。」但即使曾有性經驗或已感染者亦可接種，同樣有助預防發病或復發；而26歲以上人士在接種前，應先諮詢醫生意見。

不過，施醫生提醒有計劃懷孕、懷孕中或哺乳期間的女性不適合接種；有敏感、特殊病歴人士則應先向家庭醫生諮詢。

HPV疫苗能預防因感染HPV而引致的癌症和疾病。政府於2019年開始可安排小學五年級女童接種。（圖片：healthcarethinkers）

新一代蛇針可維持廿年 適合50歲以上人士

另一種香港人常會接觸到的是俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗。帶狀疱疹俗稱「生蛇」，是由水痘病毒引起，患者身上會出現紅疹及水泡，帶來極大痛楚；如果病毒上眼或入耳，更可能引致眼盲或耳聾。凡感染過水痘的人都有機會「生蛇」，95%成年人有風險，而且風險在50歲後會大大增加，年齡愈大「生蛇」的風險愈高，每3個人中更有1人會於一生中經歷「生蛇」。「疱疹病毒由出水痘之後會一直存在於體內，當年紀漸長或免疫力減弱時，就會發作。由於長者的免疫力較弱，因此較常『生蛇』。」

生蛇常見於長者，會導致皮膚出紅疹及水泡，甚至出現皮下神經痛，帶來極大痛楚。因此家庭醫生建議50歲以上人士接種疫苗，降低發病率。（圖片：hafteh）

「生蛇」初期會出現輕微的皮下痛楚，但由於長者的敏感度較低，容易忽略，以致延誤治療。到病情嚴重時就醫，便需要更長治療時間。「有可能幾個月，甚至幾年才康復。」施醫生指，「而且治療過程非常痛苦，疼痛出現在皮膚表面的話，會有如火燒；如果是皮下神經痛則更加難受；即使康復後仍會有機會感到不適、復發，甚至可引發後遺神經痛。」

除了避免接觸患者患處外，疫苗是預防的最有效方法，施醫生建議50歲以上人士接種疫苗，以有效降低帶狀疱疹的發病率，也有助於減輕發病後的神經痛或復發時的嚴重程度。 「新一代蛇針的保護力更強，可提供超過九成的預防率。而現時的醫學研究尚在進行中，但已能確定疫苗可維持長達廿年有效期。」

施珮嘉醫生，香港註冊家庭醫學專科醫生