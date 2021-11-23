健康博覽免費入場｜即場登記醫師Easy新會員　送豐富迎新獎賞

醫師Easy作為全方位醫療保健資訊平台，一直致力向大眾推廣健康生活方式；並積極搜羅各類有關保健養生的最新消息及優惠。為提高大家對自身健康的了解和關注，醫師Easy將於11月26日至28日期間，在「第14屆健康博覽」中設立攤位送出豐富迎新獎賞。

一連三日的健康博覽，不收門票，完全免費入場。大會以全民關注健康生活為重點，將舉辦超過70場講座及工作坊，邀請不同範疇的醫護及名人明星到埸分享養生保健知識；亦有各式免費測試及有獎遊戲，60歲或以上長者更可參加超聲波骨質密度檢測及評估（每日30個名額）；今年更特設「嬰幼童健康專區」，現場並推出超級多激筍購物著數及精美禮品。照顧自己及家人健康，到健康展覽趁早了解養生的好處，養成「未病先防、已病早治」的觀念，大家一起過好生活！

健康博覽即場登記新會員 送豐富迎新禮品

時間：上午10 時至晚上8 時



攤位編號：香港會議展覽中心展覽廳3FG 攤位 P05



是次迎新送禮活動僅限首次下載的用戶參與（必須允許推播通知），並於現場讚好醫師Easy Facebook專頁、參與問答遊戲及填寫個人資料；即有機會獲得以下禮品（六選一），先到先得，送完即止。

1. Craftholic 保溫飯袋連飯盒 （名額120份）

2. IAP 成人Level 3冷感冰涼外科口罩【一盒40片】（名額40份）

3. IAP 彩虹成人口罩 【一盒50片】（名額40份）

4. 金夢肌極保濕修護面霜【旅行裝】 （名額100份）

5. Laplanete NEPTUNE EC025急救面膜乙塊（名額100份）

6. Fergio Bellaro 個人護理用品旅行裝 （名額50份）

＊如發現參加者重複下載，其得獎資格將被取消。＊

其中兩樣迎新禮品是由IAP贊助的口罩；IAP於香港、台灣及內地均設有廠房，其製造冷感冰涼外科口罩通過多種安全認證，BFE、PFE及VFE都高於99%，符合ASTM Level 3。使用ESPP親膚底布、日式omega立體型摺法及超柔軟彈性耳帶，讓面部更清爽，長時間佩戴也十分舒適不敏感。



至於IAP彩虹成人口罩足足有三層結構防護，安全可靠；並有效預防新冠肺炎COVID-19、DELTA變種病毒、H7N9、PM 2.5及禽流感等。更採用不含玻璃纖維的無紡布，適合敏感肌膚。符合美國ASTM Level 2，BFE、PFE及VFE均高於99%；同時通過歐盟 EN14683及ISO9001。五種顏色選擇，包括：櫻花粉紅、鬱金香橙、向日葵黃、青之池青和薰衣草紫。



而金夢肌極保濕修護面霜蘊含多種天然植物成份，並加入日本三大美人湯的天然泉水配以獨特配方而制成，不但有效鎖住水分、長效保濕，而且質感輕盈清爽。睡眠前，在潔凈的肌膚上厚厚塗抹一層修護面霜作急救；第二天醒來，便能呈現水盈滋潤的肌膚。 即使進行鐳射、彩光或果酸煥膚等醫學療程後亦同樣適用。



Laplanete NEPTUNE EC025急救面膜採用德國洋甘菊天然配方，具消炎抑菌、深層鎖水的功效，有效修復受損肌膚，亦可降低皮膚炎症、粉刺和暗瘡。經三種不同膚質（油性、乾性及敏感肌）測試，使用過後水份可即時提升48%以上，尤其適合秋冬季使用。



Fergio Bellaro 的個人護理用品由歐洲原裝入口及製造，成分高達95%都是天然原料。絕不含SLS、SLES 、石蠟油或矽酮；超強補濕效能，溫和配方適合所有膚質。玫瑰味道更有助改善暗啞皮膚，長期使用會變得細嫩光滑、水潤及有彈性。



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