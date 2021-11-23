新冠疫苗丨韓男星接種BNT後全身冒紅疹？醫揭罕見副作用帶狀皰疹

韓國天團Super Junior隊長利特接種BNT疫苗，驚見罕見副作用！利特日前透露罹患帶狀皰疹，11月7日又在IG發文表示，經醫師診斷，很有可能是接種BNT疫苗後，免疫力崩壞導致「帶狀皰疹」發作。



利特說，除了自己罹患帶狀皰疹外，周圍許多年輕朋友也都出現帶狀皰疹，「聽說可能與接種BNT有關，醫生說還在研究中」。有可能是接種疫苗後免疫力下降導致。利特最後也呼籲粉絲「一定要注意自己的狀況，如果不舒服不要忍耐，一定要到醫院吃藥打針，維護身體健康」。發文一出，引發粉絲們關心，但隨後利特又將發文刪除。

▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，復星醫藥與德國藥廠BioNTech的「復必泰」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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接種新冠疫苗後，因免疫力下降，恐誘發潛伏的帶狀皰疹病毒活化

「接種BNT疫苗後確實有可能罹患帶狀皰疹」。台灣台北榮民總醫院桃園分院小兒科主任、兒童感染科醫師顏俊宇表示，接種新冠疫苗後約45%左右的人，白血球中的淋巴球會降低，身體免疫調節的細胞激素也會作用，進而降低身體抗病毒的免疫力。顏說，據資料顯示，雖然約6至8天會恢復正常值，但這段時間可能會誘發潛伏的帶狀皰疹病毒活化。

顏俊宇指出，根據歐洲藥物管理局COVID-19通報資料庫顯示，接種BNT疫苗後，產生帶狀皰疹的機率約是1.3%，莫德納（Moderna）疫苗則約是0.7%，AZ疫苗約0.6%，嬌生疫苗約為0.3%。

而在美國疫苗不良反應通報系統中，接種BNT疫苗後發生帶狀皰疹為1.3%，莫德納疫苗為0.7%，嬌生疫苗為0.7%。由此可見，確實有可能在接種新冠疫苗後出現帶狀皰疹。

帶狀皰疹4大好發族群（按圖看清👇👇👇）

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帶狀皰疹俗稱「皮蛇、生蛇」，顏俊宇說，帶狀皰疹好發族群，一般來說是50歲以上年紀較大者、身心壓力大、使用免疫抑制劑患者及免疫力不好的病人，如慢性病、癌症、HIV及自體免疫疾病等。症狀多為劇烈痠麻抽痛、紅疹、密集帶狀小水泡。

顏俊宇說，治療帶狀皰疹，多以緩解疼痛，避免後續細菌感染，以及預防併發症發生為主，尤其是眼睛、耳朵、生殖器周圍的帶狀皰疹要特別注意。顏說，通常會給予病人口服抗病毒藥，一般來說，72小時內使用可以縮短病程、降低疼痛，並且能有效抑制病毒繁殖；因此，民眾若出現不適，務必儘早就醫。除此之外，針對皰疹傷口也會給予治療，合併止痛藥使用。

接種疫苗後多休息 ，增強自身免疫力，減少帶狀皰疹發生

顏俊宇也呼籲，在疫苗接種前3天，應該保持生活作息正常及充足睡眠，若有發燒、上呼吸道感染或拉肚子等狀況，應暫緩接種。施打疫苗後，也應多休息，維持正常作息，充分睡眠，均衡飲食，多喝水，增強自身免疫力，才能減少帶狀皰疹纏身。

▼同場加映，四個穴道強化身體免疫力（按圖 👇👇👇）：

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