醫生教你防身妙招：踢呢到就啱喇！為什麼踢脛骨會超級痛？

遇到壞人如何防身？台灣復健科醫師侯鐘堡表示，其實「踢脛骨」是女生防身術的一個方法！
你知道脛骨的位置在哪裡嗎？為什麼踢脛骨會超級痛？以下就讓醫師為你解答。
為什麼踢脛骨會超級痛？（按圖查看👇👇👇）
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「脛骨」沒有脂肪或肌肉的保護
若遇到壞人，該如何保衛自己？可以踢「脛骨」反擊回去！侯鐘堡說明，脛骨是一根很特別的骨頭，它幾乎沒有任何肌肉的保護；在脛骨的表面，只有薄薄的一層皮膚而已，而皮膚下面就是骨頭，中間完全沒有任何脂肪或肌肉。
脛骨就在小腿！最容易被擊打
脛骨的位置在哪裡？侯鐘堡表示，脛骨位在小腿比較凸出的地方，也是小腿的主要承重骨骼；當我們受到威脅時，其實脛骨位置最容易被擊打。它是在體表最凸出的地方，表面沒有任何保護，加上它是屬於長骨，踢脛骨中間的地方，槓桿效應會特別強，所以也會超級痛！
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