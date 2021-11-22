咖啡因超標｜日樽裝飲品咖啡因調查 飲樽裝茶汽水提神隨時超標？

樽裝咖啡、茶、能量飲品等等，在市面上非常普遍。因為方便，相信有不少人會一邊工作一邊飲，但近日日本的國民生活中心發表調查結果，發現在78個樣本中，其中31款在沒有標記含量的同時被測出有咖啡因。因此擔心市民在不知情的情況下攝取了過量的咖啡因，引起暈眩、手震、噁心等不良反應。



日本的國民生活中心發表調查結果，發現在78個樣本中，其中31款在沒有標記含量的同時被測出含咖啡因。（《FNNプライムオンライン》截圖）

78款樣本當中，有不少樽裝飲品可以輕易在香港的超市買到，比如：午後之紅茶系列、伊藤園、SUNTORY等，都有被納入取樣範圍之中。報告中更提到，較少人意識到其實焙茶和玄米茶一類的樽裝茶同樣含有咖啡因，亦曾經接獲市民求助，表示因為標示不清晰的原因而飲用了含咖啡因的飲品而導致失眠。

由於日本並沒有法例規定必須例明咖啡因含量，撇除寫明是「零咖啡因」的產品以外，仍有不少含咖啡因的沒有寫明含量有幾多。同時，亦有標示着「少咖啡因」的樽裝茶被驗出和其他同類型的茶相比不見得較少的樣本。

有標示着「少咖啡因」的樽裝茶，被驗出和其他同類型的茶相比不見得較少的樣本。（《FNNプライムオンライン》截圖）

咖啡因過量對身體有什麼影響？

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根據美國的指標，對健康的成年人而言，咖啡因的每日攝取量為400毫克，參考日本食品標準成分表2020年版的資料，大約相等於4-5杯咖啡、9杯紅茶，或者是13杯綠茶（150毫升為1杯），單看這個數感覺也不容易飲過量，但假如一天下來，又飲咖啡又飲茶，其實一個不小心就會過量。

每日的咖啡因攝取量大約相等於4-5杯咖啡、9杯紅茶，或者是13杯綠茶（150毫升為1杯）。（《FNNプライムオンライン》截圖）

適量的咖啡因有助醒腦提神，但攝取過量，就可能會誘發頭痛暈眩、心跳加速、腹瀉等症狀，曾經就有人因為在一小時內飲用了500毫升的咖啡飲品而急性咖啡因中毒，出現頭痛、心悸、噁心等症狀，需要緊急入院。由於現時在一般的超市都能輕易買到含咖啡因的飲品，不論是成年人還是小孩、孕婦，都可能因此誤飲咖啡因。

▼除了增加心臟病風險，攝入過量咖啡因還有不少副作用（按圖）：

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檢測結果

是次日本國民生活中心的調查將78款產品分成：1. 茶系飲料（包括：綠茶、焙茶、烏龍茶、玄米茶、茉莉花茶等）、2. 紅茶飲料（包括：純茶、奶茶、檸檬茶、果茶）、3. 咖啡（包括：樽裝、沖劑、濃縮液體）和4. 碳酸飲品，並以100克為單位量度每種飲料的咖啡因含量。

▼咖啡因飲品檢測結果，不同種類的紅茶飲品原來咖啡因都不同？（點擊下圖看更多👇👇👇）

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1. 茶系飲料（共32款）



根據日本食品標準成分表（下稱「成分表」），綠茶、焙茶和烏龍茶的咖啡因含量為20毫克，而玄米茶等等則是最少的10毫克。不過，從今次的調查結果可見，除了其中一個標明是「特定保健用食品」的樣本輕微高於20毫克外，其他樽裝茶的咖啡因含量都較成分表的數值低。

反而值得留意的是，樽身指明是「咖啡因含量較少」的產品經測試後，發現其含量和其他同類型的樽裝茶沒太大分別，不見得是較少。

78款樣本當中，包括不少可以在香港超市輕易買到的飲品，例如：午後之紅茶系列、伊藤園、SUNTORY、可口可樂等。（《FNNプライムオンライン》截圖）

2. 紅茶飲料（共9款）



樽裝紅茶的結果和茶系飲料相似，所有樣本的咖啡因含量都較成分表所標示的30毫克少。而單就紅茶的項目結果而言，在純紅茶、奶茶和果茶3個類別中，奶茶所含的咖啡因最多，其次是純紅茶的樽裝飲品，含最少咖啡因的則是檸檬茶、果茶一類的紅茶。

3. 咖啡（共18款樽裝、10款沖劑及濃縮液體）



在18個樽裝咖啡的樣本中有5款多於成分表例出的60毫克，其餘都較成分表少或者接近60毫克。而在沖劑和濃縮液體的部分，10款樣本均低於成分表的60毫克。

▼同場加映：Starbucks手沖咖啡糖份排名（點擊下圖看清👇👇👇）：

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4. 碳酸飲品（共9款）



9款碳酸飲品中包括香港非常常見的可口可樂、百事等，雖然有人會飲用碳酸飲品作提神之用，但今次的調查結果發現所有樣本都只含極少量的咖啡因，數值甚至比綠茶的20毫克少。

▼含糖量高的飲品（按圖👇👇👇）：

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雖然調查結果顯示大部分的飲品實際含有的咖啡因較成分表顯示的少，但仍然有部分茶，或者咖啡的樣本含較多咖啡因，而即使包裝上寫上「含較少咖啡因」，其真正咖啡因含量，也有可能與同類型的茶飲差不多，始終都是要注意攝取量，尤其是孕婦和小孩，以免出現任何不適。

（資料來源：《FNNプライムオンライン》國民生活中心）