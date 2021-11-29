咳嗽｜是過敏還是肺癌？久咳不癒病因多？痰中有血要趕快就醫

天氣變涼，可以發現周圍「酷酷嗽」的人變多了，在新冠肺炎疫情之際頻頻咳嗽恐怕會引起周遭的人情緒緊張。俗話說「醫生怕治嗽」，因為咳嗽原因繁多，可能是過敏、感冒，甚至可能是肺癌。怎樣的咳嗽可能是一般的感冒？哪種咳嗽可能有危險？



台灣振興醫院內科部主任陶啟偉表示，咳嗽有沒有痰、痰多不多、有沒有血絲？以及咳嗽的時間，對分辨病因及後續治療很重要！

久咳不好治？因為病因多

陶啟偉表示，每年到了秋冬季節，在門診就會有很多慢性咳嗽的病人出現。很多病人都會抱怨久咳不癒，說久咳怎麼治都治不好。其實咳嗽有非常多的原因，不一定都和感冒或氣管的問題有關，根據統計顯示，約有1/3的咳嗽，原因可能是鼻涕倒流、1/3的原因可能是胃酸倒流，1/3則可能是肺癌、支氣管擴張、氣喘或者是慢性肺阻塞性肺病等疾病引起。所以找到確定的診斷是咳嗽是否可以治癒很重要的因素。

陶啟偉說，我們一般把咳嗽分成急性咳嗽和慢性咳嗽。急慢性咳嗽怎麼區分呢？通常是以3週為界，超過3週的就稱為慢性咳嗽。而比較常見的感冒和急性支氣管炎，通常都是比較急性的，一般會在1週內會痊癒。如果咳嗽超過3週就要特別注意。

陶啟偉說，治療咳嗽時，醫師通常會問病人幾點問題：

1. 有沒有痰

2. 痰的顏色

3. 痰產生的量

4. 咳嗽的時間點：白天容易咳或晚上、躺下容易咳



他解釋，痰是呼吸道黏膜的保護成份，遇到病毒細菌等異物，黏液會把異物黏住包覆，透過纖毛運動把黏液和異物往上推。一般來說，一般的感冒，或是外來物刺激引起的咳嗽，比較容易有痰的產生，所以會問有沒有痰。問咳嗽時間，則是因為如果是胃酸倒流，或是鼻涕倒流的病人，可能在晚上睡覺躺下來的時候，比較容易產生夜咳，所以詢問這些可以得到初步的答案。

乾咳、濕痰症狀（按圖看清👇👇👇）

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所謂「乾咳」，就是聽起來在支氣管裡面比較沒有雜音的咳嗽。會發生乾咳的病人，常見於心臟衰竭的病人、胃酸倒流的病人，或是氣管當時受到異物或是髒空氣刺激。陶啟偉提醒，要注意的是，部份肺癌的病人可能也會以乾咳為主要表現。

所以慢性咳嗽，尤其是乾咳，一定要積極地把原因找出來。陶啟偉說，像他就曾碰過俗稱「菜瓜布肺」，也就是因為反覆感染，或是自體免疫系統攻擊而導致肺泡被破壞的「肺部纖維化」病人，可能就是像這樣的慢性乾咳，有人咳了半年一年，甚至咳好幾年，都不知道自己竟是肺纖維化導致的慢性咳嗽。

有痰的咳嗽還得分痰多、痰少、和痰色

陶啟偉說，如果咳嗽是有痰的狀態之下，就要考慮到是否為急性的肺炎。如果痰的顏色濃稠、顏色又深，通常意謂著有感染。治療時可能會給病人使用抗生素，先去控制感染，並且要找清楚感染的原因，且要再檢視病患有沒有其他的原因而導致繼發性感染。例如有些人是因為有肺癌，導致氣管阻塞的阻塞性肺炎。

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血痰當心問題多多

如果是有「血痰」，也就是痰中有血的話更要儘快去就醫。陶啟偉說，臨床上比較令人擔心的是，血痰可能是肺結核、氣管擴張症，或是有肺癌的問題。這樣的狀況務必要趕快就醫，以免延誤診斷與治療。

陶啟偉表示，慢性咳嗽雖然有非常多的原因、通常也比較不好治療。但是重要的是，找出真正引起慢性咳嗽的原因，並且依照致病因做根本的治療，還是有機會可以把慢性咳嗽治療得很好。

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