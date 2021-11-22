染髮｜英男星每十日染髮一次遭醫生斷定勢全禿　附漂髮後保養貼士

近年流行漂髮，街上可見各種意想不到的髮色，但好看背後可有後果。漂髮處理不當的話，傷髮之餘，更有可能對頭皮造成不可挽回的傷害。在《哈利波特》電影系列中飾演跩哥馬份（Draco Malfoy）的湯姆費頓（Tom Felton），就承認他為了演活角色需每十日漂染成金色以維持形象，以致現年33歲的他髮線愈來愈後，有醫生甚至估算他40歲時就會變成全禿。想維持一頭亮麗的秀髮的同時，又可以保持時尚感？相信以下的漂髮注意事項及實用貼士，可助一眾愛美之人安全地漂得一頭夢幻髮色。



飾演跩哥馬份（Draco Malfoy）的湯姆費頓（Tom Felton）為維持形象，需每十日漂染頭髮一次，令頭皮開始受損，更出現敏感以及脫髮的問題。（Tom Felton Instagram 圖片）

漂髮必用漂粉和雙氧奶 難免造成一定損傷

漂髮是指透過漂劑去除原本的髮色。東方人的頭髮中有一種名為「麥拉寧」的黑色素，令頭髮呈現較深的顏色。如果想將頭髮染成淺色，便需要先將深色漂淡，使頭髮在其後染色的過程中容易上色。根據漂劑的濃度、時間長度及漂染次數，頭髮會逐步從黑，轉至啡、紅、黃、淺黃到白。相對之下，普通染髮只是在原本的髮色上加色。

近年流行漂髮，街上可見各種意想不到的髮色，但漂髮處理不當的話，傷髮之餘，更有可能對頭皮造成不可挽回的傷害。（圖片：ettoday）

普通染髮只會用到雙氧奶，但漂髮必須有漂粉配合，才能達至淺色效果。不過，漂粉屬高鹼性，所以對頭髮和頭皮帶來的損受會比單純染髮更嚴重。漂粉進入毛髮內層會改變髮絲結構，由於漂髮可能要進行多次脫色，因此會令頭髮變得更脆弱易斷。如果本身髮質差，漂髮後的受損情況會更嚴重。

漂粉屬高鹼性，進入毛髮內層會改變髮絲結構，令頭髮變得脆弱易斷。（圖片：hairfinder）

頭髮是依靠毛麟片保護。當使用雙氧奶將毛麟片打開時，等於破壞毛鱗片，令頭髮的水份流失，因而引致頭髮脆弱、易乾、開叉等情況。此外，對化學產品有敏感的人士，有可能會因漂劑引起敏感反應，令頭皮、頸部、耳朵等部位紅腫發癢。

雙氧奶會破壞毛鱗片，令頭髮的水份流失，因而引致頭髮脆弱、易乾、開叉等情況。左圖為毛鱗片正常狀態，右圖為毛鱗片受損狀態。（圖片：qq）

漂髮過程出錯 灼傷頭皮致永久不生髮

正確使用漂劑尚且會對頭髮造成損傷，而使用不當後果則更嚴重。很多人誤以為將漂劑放在頭髮上愈久，髮色就會愈淺，但其實雙氧奶的化學作用過了一段時間就會停止，在髮絲上停留太久反而會加劇對頭髮的傷害。南韓女藝人孟秀智便因為髮型師未有掌握好漂髮時間，令漂劑停留在頭髮的時間過長，使她的髮質嚴重受損，頭髮脆弱得一摸即斷，更令她喪失近45%的髮量，需時至少1年半才有可能恢復原狀。

南韓女星孟秀智因漂劑停留在頭髮的時間過長，使髮質嚴重受損，更喪失近45%髮量，就連瀏海都斷光。（圖片：@loveyoumaeng）

而且雙氧奶的濃度也是「陷阱」。市面上的雙氧奶一般分為3度、6度、9度及12度，濃度愈高，漂色能力愈強，也意味著對髮絲造成的傷害愈大。12度雙氧奶甚至不建議隨便使用，除了傷髮之外，更有可能灼傷頭皮。早前香港便有一名少女到髮型屋漂髮，因髮型師誤用18度雙氧奶，導致她的頭皮嚴重灼傷，變成爛肉，而且灼傷的頭皮永久受損、毛囊壞死，即使傷口康復，亦不會再長出頭髮。

很多人誤以為將漂劑放在頭髮上愈久，髮色就會愈淺，但其實雙氧奶的化學作用過了一段時間就會停止，在髮絲上停留太久反而會加劇對頭髮的傷害。（圖片：123RF）

三大方面注意事項 減少損傷安全漂髮

近年愈來愈多人會在家自行漂髮。不管是到髮型屋還是自行漂髮，都應注意以下事項。

漂前準備方面，可在漂染前提早一個月護理頭髮，減少傷害；漂髮前一天不要洗頭，因為油脂分泌有保護頭髮和頭皮的作用，避免漂粉或染髮劑引起頭皮敏感、發癢。

操作方面，要注意雙氧奶的濃度，一般建議不超過9度。自行漂染時，視乎目標髮色而選擇合適度數，切勿為貪快而用過高濃度或胡亂延長漂劑停留在頭髮的時間；接近頭皮位置可用較低度數。在髮型屋時，則應事先與髮型師溝通好，漂染時有不適應立即告知髮型師。

漂髮時要注意雙氧奶的濃度，視乎目標髮色而選擇合適度數，切勿為貪快而用過高濃度或胡亂延長漂劑停留在頭髮的時間。（圖片：bilibili）

自行漂髮時，如果重複多次仍不能達至理想髮色，便不應再強行繼續，否則只會令頭髮再三受損。解決方法是改為染較深的髮色。而且切勿為節省時間，在使用漂劑後加熱或用熱風吹乾，會加劇對頭髮和頭皮的傷害。

漂後護理方面，應選用修護漂染頭髮的洗髮露，通常有助滋潤和修補受損髮絲。而深層護理的髮膜則可為頭髮增添營養、修補毛麟片及補充水份，加強頭髮結構。漂髮後建議隔半年再燙髮，讓頭髮有足夠時間休養。

漂髮後應選用修護漂染頭髮的洗髮露，通常有助滋潤和修補受損髮絲。而深層護理的髮膜則可為頭髮增添營養、修補毛麟片及補充水份，加強頭髮結構。（圖片：Shutterstock）

除了以上漂髮注意事項之外，平日洗髮後應盡快把頭髮吹乾。頭髮自然風乾的話，毛鱗片會處於張開的狀態，令水份流失，令頭髮容易變得乾燥。另外，毛鱗片是向下的，吹頭時用適中溫度向吹下，有助毛鱗片閉合，保留頭髮水份。

洗髮後應盡快把頭髮吹乾，避免毛鱗片張開而令頭髮水份流失；吹頭時用適中溫度向吹下，有助毛鱗片閉合，保留頭髮水份。（圖片：ettoday）

最後就是應慎選髮型師。可靠或有經驗的髮型師能在漂髮過程作出專業判斷，包括事前診斷髮質是否適合漂染、過程中使用適合的雙氧水度數及漂劑停留的時間等；而顧客亦緊記與髮型師好好溝通，免生意外。

Reference:HK01