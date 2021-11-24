心臟健康｜心臟病威脅生命遠超癌症？簡單7秒鐘了解自己心臟功能

癌症40年來位居台灣人10大死因之首，人人聞癌色變。不過台灣敏盛醫院副院長江坤俊說，大家都以為癌症很可怕，其實心血管疾病更可怕。心肌梗塞可以幾分鐘內要人命，心衰竭5年死亡率高達50％！



心臟病威脅生命數遠超過癌症

江坤俊表示，雖然10大死因中，癌症是排名第1，而心臟病還「屈居」第2名，致命危險看似低於癌症的破壞力。但其實心臟病不只直接影響心臟，心功能是包括腦心血管和心臟，所以不只是第2名的心臟病，還有第4名的腦血管疾病，和第7名的高血壓性疾病等，都和心臟病有關，3個死因加起來的致死率，遠高於癌症。

心臟病威脅生命數遠超過癌症（健康2.0授權使用）

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台灣26分鐘1人死於心臟病

江坤俊說，很多人都關心如何預防癌症、癌症該怎麼吃、怎麼做？但其實大家可能忽略了統計中顯示，台灣每26分鐘就有1人死於心臟病，而且當病人被宣判得了癌症，即使是末期癌，通常也有半年到好幾年的存活時間。但是心肌梗塞急性發作，有半數來不及就醫，近幾年台灣許多名人，如藝人小鬼、羅霈穎、龍劭華等，都是心臟病疾病突然死亡，所以心臟保健的急迫性超過癌症哦！

累、喘、腫，小心

心臟有問題可能會以什麼症狀來表現？江坤俊解釋，心臟主要的功能就是把血液打出送到全身，所以心臟的肌肉會持續用力，像幫浦一樣，將回歸、進入的血液送到靜脈、再把新鮮富含氧氣的血液打到動脈。所以一旦有心臟功能衰退，會有3大前兆，第1個就是會「覺得累」。

而因為血液回流到心臟以後，心臟無力把它們送出，血液積在心臟內輸不出去，會有肺積水，再加上血氧不夠，所以第2個前兆是會「覺得很喘」。第3個前兆是會「水腫」，其中之一的腫是肉眼看不到的肺水腫，由於血液積在心臟出不去，連帶會引起肺水腫，而下肢的血液和水分回流差，則會引起下肢水腫。

江坤俊提醒，心臟衰竭比癌症還可怕，如果被診斷為中度的心衰竭卻又未得到良好治療，5年死亡率高達50％，比起很多癌症死亡率都還要高。所以如果有莫名的累、喘和下肢水腫，若本身有血壓高、血脂高、血糖高等3高時，一定要趕快檢查是否心功能出問題。

想要了解自己的心臟功能是否出現危機？台灣敏盛醫院副院長江坤俊說：「不用到醫院，現場測試，7秒鐘就知道！」他表示，心臟的主要功能之一，是動脈血流灌注到全身。有一個名為「艾倫測試」自己動手做、免用機器。

而心肌梗塞發作時，患者因為獨自在家或家人未注意到，有半數案例是未送醫就死亡。來得及送醫的患者，如果在6小時後才送醫，死亡率也有6％，12小時後才送醫，死亡率高達16％。即使救回來，未在黃金90分鐘內及時用藥，也可能留下肢體行動障礙及智能上的殘缺。

心肌梗塞，胸口如壓大石

江坤俊提醒大家要提高警覺，留意是否有心肌梗塞的徵兆。他表示，典型的心肌梗塞特徵是會有胸悶、胸痛和喘的症狀。這種胸悶可不是生氣的「鬱悶胸悶」，而是會感覺猶如有1個大石頭壓在胸口的感覺。

牙痛、左肩、上腹、背後等5部位「輻射痛」當心（健康2.0授權使用）

牙痛、左肩、上腹、背後等5部位「輻射痛」當心

不過要特別小心女性和年長者的症狀可能較不典型，通常會以「輻射痛」的症狀出現。什麼樣的輻射痛呢？江坤俊說，不典型症狀的病患可能會以牙痛，另外也可能會出現左側腋下和左側肩膀疼痛，也有人則是上腹或背後疼痛，有些人是喉嚨痛、胸痛。他說明，基本上這些症狀是像在心臟周圍「繞一圈」的部位發生疼痛，所以就如果有3高問題者，若莫名出現牙痛等症狀，也不能忽略。

艾倫測試只要7秒就了解心功能

想要了解自己的心臟功能是否出現危機？江坤俊說「不用到醫院，現場測試，7秒鐘就知道！」他表示，心臟的主要功能之一，是動脈血流灌注到全身。有一個名為「艾倫測試」自己動手做、免用機器。

7秒了解心功能（按圖看清👇👇👇）

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他教大家先左手用力握拳，再用右手緊抓住左手的手腕。握緊10秒後，左拳先張開，可以看到手掌缺血變白。此時右手再緊按左手腕數秒鐘，之後再放開左手，然後數1到7。如果手掌在7秒鐘之內快速回復血色的話，表示心臟灌注功能正常。如果7秒鐘內手掌無法回復血色，很可能心血管的循環功能已經出問題了，趕快就醫檢查，好好關注你的心血管健康。

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