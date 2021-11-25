腳中風｜腳痛、腳麻、腳發冷？周邊動脈阻塞分4級嚴重可致潰瘍

「阿嬤，你的腳怎麼都沒有感覺？！」這句話不只是電視廣告中令人發噱的內容；進入秋冬，亦是好發心血管疾病的季節，除了耳熟能詳的「冠狀動脈堵塞」之外，許多人亦有腳麻、腳痛或腿部發冷等不適症狀。當情況嚴重時，甚至會出現「腳中風」的現象，而這些症狀都跟周邊動脈阻塞疾病（Peripheral arterial occlusive disease，簡稱PAOD）密不可分。

撰文：于承宇 資料查核：Hello醫師



據台灣新光吳火獅紀念醫院之研究報告表示，一般族群罹患周邊動脈阻塞疾病盛行率為4.3%，台灣之盛行率也高達15.6~32%。由於飲食西化，偏高油、高糖、高熱量的選擇不僅讓營養失衡，加上糖尿病、高血壓、高血脂等危險因子， 因而使周邊動脈阻塞疾病的發生率快速攀升。

所謂的「周邊動脈阻塞」通常會引起哪些症狀，又在何時應盡快就醫？《Hello醫師》也將先為大家自周邊動脈阻塞的成因說起，了解何謂周邊動脈阻塞疾病。

什麼是周邊動脈阻塞疾病？

PAOD也簡稱為周邊動脈疾病（Peripheral arterial disease），指的是發生於冠狀動脈、腦部動脈與主動脈弓以外動脈的血液循環問題。患者的四肢（尤其以腿部為主）因缺乏足夠的血液供應，會出現走路時雙腳疼痛的症狀。

周邊動脈阻塞成因

一般而言，周邊動脈阻塞的原因多來自於動脈粥狀硬化（Atherosclerosis），也就是脂肪班塊在血管中堆積，使血管變得狹窄或甚至堵塞的症狀，它不僅會造成周邊動脈阻塞，也是冠狀動脈心臟病的主因。

在少數情況下，患者也可能因為血管發炎、四肢受傷、韌帶或肌肉結構異常，甚至暴露於輻射而導致。

▼周邊動脈阻塞疾病症狀（按圖看清👇👇👇）

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許多周邊動脈的輕症患者鮮少出現任何症狀，而有症狀患者則常有間歇性跛行（Intermittent Claudication）的狀況；由於周邊動脈阻塞經常發生在下肢，患者在走路或運動時，可能會因為下肢動脈阻塞而出現疼痛，但這種暫時性的症狀通常會在患者休息幾分鐘後，即獲得改善，不過如果周邊動脈阻塞症狀加劇，患者甚至連在休息、睡覺的時候，也會出現疼痛的情形。

其他可能出現的症狀還包含：

- 腿麻、虛弱無力

- 腳趾、腳掌、腿部有持續不斷的痠痛

- 腿部皮膚顏色改變

- 單側腿（腳）變得冰冷

- 勃起功能障礙

- 腿部或腳掌感受不到脈搏

- 腿部皮膚看起來有光澤

- 腳趾甲生長緩慢

- 腿（腳）毛脫落或生長緩慢



周邊動脈疾病的分級

臨床上，可以下列4種分級區分周邊動脈阻塞疾病的表現：

1. 無症狀患者：患者基本無症狀，經檢查可能發現有四肢容易發冷、周邊動脈脈搏漸弱或出現雜音。

2. 間歇性跛行

2a. 輕度跛行：步行200步後，開始出現間歇性跛行。

2b. 中度~重度跛行：步行不到200步，即有間歇性跛行。

3. 休息疼痛：休息或者睡覺的時候，也能感覺疼痛。

4. 潰瘍或壞疽



何時應求醫？

當你感覺腿（腳）有麻痺、疼痛的感覺，便可考慮就醫。除非你剛剛翹著二郎腿或盤腿過久，否則請勿當作是上了年紀自然會有的腿部退化現象而輕忽不治。另外，即便沒有症狀出現，以下患者也應該就醫檢查：

- 65歲以上

- 50歲以上的糖尿病患或吸煙者

- 高風險族群（肥胖、高血壓等等）



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周邊動脈阻塞疾病危險因子

基本上，引發周邊動脈堵塞的危險因子與造成粥狀動脈硬化的原因同質性十分相似：

- 高膽固醇

- 高血壓

- 家族史（周邊動脈阻塞、中風、心臟病）

- 抽煙

- 糖尿病（Diabetes）

- 年紀大（超過50歲者風險較高）

- 同半胱胺酸過高



周邊動脈阻塞疾病併發症

- 嚴重肢體缺血（Critical limb ischemia）：因動脈阻塞情形變嚴重，轉變成慢性的肢體缺血狀況，患者可能因肢體受傷或感染的原因出現壞疽，嚴重甚至需要截肢保命。

- 急性肢體缺血（Acute limb ischemia）：因血栓、栓塞或是外傷導致血管完全堵塞的急性症狀，通常發生在下肢，也就是俗稱的「腳中風」，需要立即接受治療。在臨床表現上，有6個P可以代表：疼痛（Pain）、麻木（Paralysis）、感覺異常（Parethesia）、脈搏消失（Pulselessness）、皮膚蒼白（Pallor）及肢體冰冷（Perishing with cold）

- 中風或心肌梗塞：有周邊動脈阻塞的人，可能在冠狀動脈、頸動脈也有脂肪班塊堆積的狀況，一旦破裂便可能引發中風或是心肌梗塞（Myocardial infarction）的急性症狀。

- 嚴重感染：若腳上有久未癒合的瘡或潰瘍，可能會發生進一步感染，使細菌傳播到患者的肌肉、骨頭或血液當中。

周邊動脈阻塞疾病如何診斷？

通常醫師會請病人自述症狀後，再透過理學檢查，了解患者患部有無脈搏減弱、血流雜音、血壓降低、不正常的皮膚顏色、皮膚冰冷等症狀。其他進一步的檢查方法還包含：

- 踝肱指數（Ankle Brachial Pressure Index，簡稱ABI、ABPI）：也稱為上下肢血壓比，是檢查周邊動脈阻塞疾病的常用方法。醫師會量測患者踝部與手臂的血壓，如果踝部血壓較低，代表患者可能有周邊動脈阻塞的問題。

踝肱指數／上下肢血壓比（Hello醫師授權使用）

- 都卜勒超聲波（Doppler ultrasound）：又稱為彩色超聲波，可以將動脈阻塞處以影像呈現。

- 血管攝影：其實就是常聽到的心導管，但它也能用於檢查心臟以外的部位。通常將導管從患者的股動脈處放入，移動至要檢查的部位並注射顯影劑，搭配X光觀看血管有無堵塞的狀況。

- 抽血檢查：檢測患者的三酸甘油脂與膽固醇指數是否過高。

周邊動脈阻塞疾病治療方法

改善患者不適以及阻止動脈粥狀硬化惡化是治療的2大重點。根據患者的周邊動脈堵塞嚴重情況，醫師會考慮以運動訓練、藥物或手術進行治療。

運動訓練

症狀較為輕微的患者，醫師可能會建議透過運動訓練的方式，改善動脈血液流動以及間歇性跛行的狀況。這個運動計劃可能會在醫院執行或自行訓練，請跟醫師討論。

藥物治療

- 降膽固醇藥物：例如史他汀（Statin），降低體內壞膽固醇（低密度脂蛋白LDL）的濃度。

- 降血壓藥物：例如乙型阻斷劑（β-blockers）、血管收縮素轉化酶抑制劑（Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors，簡稱ACEI）

- 抗血小板藥物：例如阿斯匹靈（Aspirin）、Cilostazole，它們可以避免血栓形成，以及降低中風或心肌梗塞的風險。

- 血栓溶解劑（Thrombolytic therapy）：透過靜脈注射藥物，溶解血栓。

手術治療

- 血管成形術（Angioplasty）：也稱為氣球擴張術。通常會將導管從患者股動脈放入，引導至動脈阻塞處後，讓氣球充氣撐開血管，增加血液流量，醫師可能會視情況決定要不要放入支架，避免血管再度變得狹窄。

- 繞道手術（Bypass surgery）：以腿部為例，醫師會截一小段腿部靜脈，或是使用人造血管進行移植，代替原本阻塞的動脈，讓血液能夠順利通過。

- 經導管血栓治療（Catheter-directed thrombolysis，簡稱CDT）：將導管插入血栓處，直接注入血栓溶解藥物。若效果不佳，也可能或以藥物機械導管溶栓治療（Pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis，簡稱PCDT）以器具將血栓搗碎後，將碎片抽出並使用溶栓劑治療。

- 截肢：如果患者的阻塞狀況已經無法以藥物或手術的方式進行治療，或是效果不彰，便可能會考慮截除動脈阻塞之肢體。

如何預防周邊動脈阻塞疾病？

預防周邊動脈阻塞的最佳方式，就是保持健康的生活型態，建議採行以下建議：

- 戒煙

- 避免高飽和脂肪飲食

- 規律運動

- 糖尿病患者注意血糖控制，以免加速動脈硬化，而且糖尿病患傷口較難痊癒，若腿部有傷口而不自知，很容易引發嚴重感染。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腳痛、腳麻、腳發冷？小心「腳中風」！周邊動脈阻塞成因與症狀】

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