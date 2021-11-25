骨質疏鬆｜吸煙、少曬太陽加速骨質流失？專家揭鈣質吸收關鍵

有注意到家中長輩每年的身高一直在下降或是駝背狀況愈來愈嚴重嗎？這是骨質疏鬆的徵兆，骨質流失一直是讓人忽略的問題，台灣大樹藥局呂維人藥師表示，骨質流失平時沒有感覺，因此大多數人並不會注意更不會在意，等到碰撞、跌倒才發現，有些長者甚至因為抱孫引發脊椎骨折而不自知，通常發現時骨質疏鬆已經很嚴重，這時候想要再補回來已經很困難，因此預防骨鬆、存骨本、補充骨量要趁早！



你知道人體骨骼的骨量其實早早就過了巔峰嗎？台灣大樹藥局呂維人藥師說明人體大約在20-30歲期間骨量會達到巔峰，之後就是不斷的流失，而女性在停經後，骨量更是加速的流失，這也是為什麼骨質疏鬆症好發於女性。

▼骨質疏鬆三大異狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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骨量除了隨著年紀流失外，吸煙、酗酒、愛喝咖啡、少曬太陽者，都會加速骨質流失。根據統計吸煙者罹患骨質疏鬆症的機率是不吸煙者的兩倍。而常喝酒者每日僅僅一罐啤酒，其骨質疏鬆症罹患機率也較不喝酒者多一倍。愛喝咖啡者則需注意咖啡有利尿的功能，會讓體內的礦物質加速排出，因此對於鈣質吸收不利，台灣國健署建議針對骨質密度降低的部分，每日咖啡因總攝取量不要超過300毫克，大約是一般市售美式咖啡1-2杯中杯的量。曬太陽會幫助人體合成維他命D，維他命D是鈣質吸收的關鍵，缺乏維他命D者補充在多鈣質也沒用，因為無法被人體吸收，因此多曬太陽或多補充維他命D絕對是存骨本的重點。

維他命D與鈣質的補充是重中之重，台灣大樹藥局呂維人藥師建議，存骨本、補充骨量要趁早，不利於骨質留存的習慣儘早改掉，平時多曬太陽、多補充維他命D與鈣質，兩者之間缺一不可，牛奶、小魚乾、堅果類、深綠色蔬菜等平時可多食用，甚至也可透過營養食品如鈣片等補充，愈早開始存骨本，才能讓自己的骨骼狀況良好，退休後的生活品質才能更有保障，也不用擔心老了走不動要麻煩家人。

▼ 同場加映：骨鬆操預防骨質疏鬆（按圖 👇👇👇）

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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