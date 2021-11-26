心臟病｜冬天運動無做足保暖易引發心血管疾病？這部分最容易忽視

冬天到了，不少人還是會維持運動的好習慣，但就怕保暖工作沒做足、運動的方式不對，加上溫差大造成心血管疾病發生，到底冬天要怎麼安心運動呢？台灣台北醫學大學內科部主任黃群耀表示，在季節變化時，對身體本身就是一種壓力，因此出門前的暖身、補充水分也很重要。



在季節變換、天氣寒冷的時候，不管有沒有心血管方面問題，對身體都是一種壓力，外在的壓力會造成身體比較緊繃，這時交感神經系統會特別容易亢奮，因此冬季也是心血管疾病好發季節。

冬季為心血管疾病好發季節 「運動環境」很重要

黃群耀表示，心血管疾病的範圍非常廣，像是腦血管問題、心臟血管冠狀動脈阻塞、心臟衰竭、心律不整、周邊血管阻塞等，在秋冬時節因為壓力產生，容易導致再一次的發作。

此外，就算沒有心血管疾病的人，有時候即使沒有血管阻塞，還是可能在晨間運動時，因為保暖不夠就產生血管暫時性狹窄，導致血管攣縮、血流不順，發生腦中風、心肌梗塞或是猝死。

在冬季運動，「環境」很重要！黃群耀建議，如果所處環境太冷的話，無論做哪種運動都不適合。而運動又分為有氧、無氧或是重量訓練，對於心肺功能都是不錯的幫助，不過有疾病的病人，還是建議詢問復健專科醫師，透過較精準的儀器或是量表測量，了解活動限度、每日可增加的運動強度為多少。

▼冬季安心運動秘訣（按圖看清👇👇👇）

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冬季運動 暖身、喝水「出發前」就要落實

黃群耀表示，有氧會增加心肺復健、能力，重量訓練則能增加肌肉力，讓病人不容易跌倒，所以無論是有氧運動或是重量訓練，應該都是有益的，但有心血管疾病的人，就要去評估運動強度。而要出門運動前，有幾個重點應該要注意：

- 水分一定要充足：水分是在出門前就要服用、活動之前就應該要喝水。

- 在家就要暖身：暖身動作應該在家或是溫暖的環境就要先做，而不是出外再暖身。

- 保暖衣物：冬天運動不適合穿短袖、短褲。



黃群耀建議，運動時，要注意採「進階式」的運動，如果運動到一半時覺得身體不舒服，千萬不要逞強，建議就停止運動，另外，運動完身體應該要伸展、適度冷卻讓身體和緩下來，因為有時候做完激烈運動後，進到冷氣或暖氣房對身體的調適都會產生很大的壓力，甚至血管收縮會引起昏倒，或是造成風寒、感冒。

冬季保暖很重要！黃群耀：注意頭部保暖

不少人出門運動時，會穿上外套、戴圍巾把自己包緊緊，不過黃群耀也提醒，「頭部保暖」相當重要，因為頭部有很多的血管、血流通過，不過很多人也容易忽略頭部的保暖，因此建議可以穿有頭套的衣服或是戴上帽子。

而不要以為自己很健康就掉以輕心了！黃群耀表示，根據臨床統計，有4成左右的民眾，都不清楚自己是否有心血管疾病問題，所以心血管疾病的高風險族群更要注意做定期的健康檢查：

- 心血管疾病家族史

- 高血壓

- 糖尿病

- 高血脂

- 吸煙者



而運動是一項花體力的活動，因此維持充足睡眠、讓身體在較佳的運動下去運動也很重要才能有應得的效果，另外，飲酒後也建議不要運動。

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