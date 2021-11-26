耳朵癢｜耳屎過多會刺激外耳道神經引起痕癢？解構5種耳朵癢原因

耳朵有時突然癢癢，會令人想到一些習以為常的解釋，像是「有人想你」或是「有人在說你壞話」，但實際上耳朵發癢的原因有許多，且部分與表皮受損與否有關。



皮膚是人類抵抗病菌外敵的第一道防線，這點在耳朵外耳道裡也不意外。外耳道表皮保護我們不受病菌侵擾。但萬一清潔不當就容易引得耳朵發癢。

▼5種耳朵癢原因（按圖看清👇👇👇）

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一、外耳道的分泌物過多

所謂外耳道分泌物，指的就是耳屎（或稱為耵聹），如果耳屎太多，一般不需要清理就會自然掉出耳外。不過，如果因積存過多而造成外耳道阻塞，就會刺激外耳道神經引起耳癢。

二、外耳道炎或外耳道濕疹

若因掏耳朵而損傷了外耳道皮膚，就會讓病菌易於侵入，進而導致外耳道發炎，使得耳內不適、出現悶脹和輕微疼痛等感覺。

如果有過敏體質，或外耳道炎症狀加重，造成耳朵流膿的患者，容易發生外耳道濕疹。初期時見耳孔發紅、長水瘡，一旦抓破後會流黃水，使得患處發癢，而且會反覆發作。

三、外耳道黴菌病

耳朵防衛外物入侵的屏障便是外耳道的表皮，他們能抵抗許多細菌和真菌。此外，表皮上腺體的分泌物，也就是耳屎，會呈現酸性，用來打造一個對抗感染的環境。不過，當這層天然的防護層被打破，例如過度清潔、耳朵進水、分泌物堆積等狀況時，這些原本就存在於耳朵附近的黴菌與真菌就可能趁虛而入，造成耳黴菌病，讓耳朵出現發癢的症狀。

四、皮膚過敏

有些是皮膚過敏的人，例如有異位性皮膚炎，也會出現眼睛癢、鼻子癢與耳朵癢的狀況，就可能會出現耳道發癢的症狀。

五、亂掏耳朵

某些人養成了定期掏耳朵的習慣，一天要用棉花棒、掏耳杓或手指等硬物掏耳朵好幾次，進而損壞了外耳的皮下組織，或是把耳屎挖光了，使得外耳道的皮膚變得太過乾燥，也會引起耳朵癢的症狀。

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