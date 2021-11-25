色斑｜面上出現雀斑太陽斑荷爾蒙斑點解決? 愛美女生必備去斑攻略

所謂「一白遮三醜」，不少女生會認為擁有白皙無瑕肌膚就是美麗的象徵之一。對於追求白淨肌膚的女生而言，色斑自然是個令人困擾的皮膚問題。針對不同類型色斑，坊間流傳不少去斑方法，包括塗保養品、敷面膜、激光療程等，究竟哪一種方法最有效？又有無方法可以及早預防，避免色斑組成?

所謂「一白遮三醜」，不少女生會認為擁有白皙無瑕肌膚就是美麗的象徵之一。 (圖片: FreePik)

色斑成因、類型逐一解構 ７大類色斑成因各不同

色斑的形成主要源於體內的麥拉寧色素(Melanin)；麥拉寧色素會激發酪氨酸酶酵素(Tyrosinase)的活性，使黑色素數量增加，影響肌膚白晳度，繼而生成色斑。部分色斑只會停留於皮膚淺層，屬表層色斑；而另一部分則有機會深入真皮層，故顏色一般較深，屬深層色斑。色斑大致上可分為以下７大類：

雀斑

表徵：淺啡色、形狀較細小且不規則、屬表層色斑

成因：紫外線會使黑色素細胞活躍，數量不斷增加時，自然會沉甸成斑點



雀斑示意圖 (圖片: FreePik)

太陽斑 （曬斑）

表徵：黑褐色、形狀較圓、邊界較明顯、屬表層色斑

成因：日積月累曝曬而成，多數會於中年開始浮現



咖啡牛奶斑

表徵：略淡的啡色、一般會於成年後消失、屬表層色斑

成因：多於出生時出現，屬胎記的一種



老人斑

表徵：深褐色、表面粗糙且凸起、屬深層色斑

成因：因皮膚老化、角質層增生而成，一般會於五十歲後浮現



荷爾蒙斑 （蝴蝶斑、黃褐斑）

表徵：網狀啡色、形狀對稱、邊界模糊、屬深層色斑

成因：受遺傳或女性荷爾蒙變化而影響，懷孕、更年期、食避孕藥等有機會使黑色素沉澱，形成荷爾蒙斑



太田痣

表徵：深啡或深黑色、呈點狀、屬深層色斑

成因：胚胎發育時，黑色素細胞已在真皮層中大量增生所致



顴痣

表徵：兩邊顴骨上對稱出現、一般青春期過後會穩定下來、屬深層色斑

成因：因青春期黑色素細胞增生引致



去斑方法逐個數 愛美女生必備攻略

黑色素和老化的角質層是引發色斑的基本條件，故不同的美白及去角質產品都對去斑有一定功效，尤其是較淺色的表層色斑。市面上較常見的美白成分有麴杏仁酸、甘醇酸、果酸，能有效減少角質及刺激皮膚更生。酸類產品的去斑成效固然高，但刺激性亦相應較高，容易引發皮膚敏感；過量使用更有機會弄巧反拙，使黑色素更難褪去，故不建議胡亂使用。另外，不少無良商人會於美白產品中加入「瑩光素」、「水銀」以加強美白效果，讀者應選購產品時亦應加倍小心。

不同的美白及去角質產品都對去斑有一定功效，尤其是較淺色的表層色斑。(圖片: FreePik)

LA ROCHELLE 極緻淡斑去印精華晚霜(超濃縮配方)絕不添加有害化學成分；內含多種珍貴天然植物配方及亮白因子濃縮精華，能有效加倍抑制黑色素形成，將肌膚斑點層層淡化，擊退色斑與黑色素遺印，並改善皮膚的粗糙質感，讓膚質柔嫩細緻，散發淨白無瑕光芒。

➤歌麗姬寶 極緻淡斑精華霜 (濃縮配方) $790。

市面上的美白淡斑產品大多含有光敏感成分，皮膚於日間會吸收更多紫外線，令皮膚黑色素加劇增生，加上成分比較刺激，容易吸乾肌膚底層水分，一般只適宜於晚間、配合水潤保濕的保養品使用。要保持靚靚膚質，長期使用美白產品的女士須留意日間防曬，盡量選用能物理阻隔紫外線的防曬產品，避免為肌膚帶來額外負擔；同時亦要注意夜間保濕，多敷舒敏、保濕的面膜，以中和美白產品的刺激性及乾燥。

要保持靚靚膚質，長期使用美白產品的女士須留意日間防曬 (圖片: FreePik)

Laplanete SOLEIL AO 高效防曬霜採用植物性低敏防曬配方，內含α-熊果素及玻尿酸等成分，不易致敏，且能有效將紫外線反射，保護肌膚免受紫外線傷害，為肌膚建立自然屏障。

➤Laplanete SOLEIL AO 高效防曬霜 $295。

現時醫師Easy更推出限時獨家優惠，凡購買任何兩件Laplanete醫學護膚系列產品，即可享額外折扣，優惠期有限。

➤Laplanete 限時優惠套裝 $528。

隨著醫美行業發展蓬勃，美容科技日新月異；要有效去除深層色斑，不少女生會選擇新興皮秒激光技術去斑，功效一般會較使用保養品的功效來得快及強。傳統激光技術以納秒速度加熱皮膚，利用激光擊破黑色素；對皮膚亦會有一定程度的損害，故容易出現泛紅、敏感。最新的皮秒激光速度較傳統激光快超過10倍，色斑分解力更加強了7倍，可將肌膚底層的黑色素震碎成粉塵狀。有效擊退表層、深層色斑，改善膚色不均、暗沉等肌膚問題。

要有效去除深層色斑，不少女生會選擇新興皮秒激光技術去斑 (圖片: FreePik)

Leciel Medical 引入了最新的Pico Laser皮秒激光技術，不但可以有效去除色斑、改善膚色，更有助骨膠原細胞重建，有效改善毛孔粗大、凹凸洞等肌膚問題。療程效果比傳統技術更見效，副作用亦大大減少，且不易「反黑」；尤其適合長期受面上色斑、凹凸洞困擾的女生。

➤Leciel Medical Pico Laser皮秒激光嫩膚療程 $938。

皮秒激光屬於非入侵性的去斑療程，雖然療程完成後並不會出現傷口，但經過高能量的皮秒激光療程後，皮膚都會變得乾燥而敏感，故事後保濕是相當重要的步驟。菅式美容全套皮秒去斑療程包含一個額外補濕療程，可為肌膚底層補足水分，使療程效果更為顯著；同時為肌膚提供足夠營養，加快恢復速度。完成療程後一星期，亦可每日敷保濕面膜補足肌底水分。

➤菅式美容 Kan’s Beauty PICO LASER 皮秒去斑連補濕FACIAL FULL SET $1,980。

綜合多種方法而言，不論表屠或深層色斑，皮秒激光技術必定是最有效的去斑法；但若希望以更溫和的方式去斑，可以選用不同的美白淡斑保養品，惟需加倍注意使用時間。另建議每位貪靚的女生必須做好日間防曬，從根源避免黑色素生成，自然較少機會長色斑。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。