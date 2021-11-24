火鍋｜秋冬打邊爐易熱氣上火生痱滋 中醫授清熱貼士以體質選配料

秋冬又至，正是三五知己圍爐火鍋的好時節。不過有時因興之所致而暴飲暴食下，隨時令身體上火熱氣，口腔痱滋頻現，箇中痛苦亦實在令人困擾。註冊中醫師李騫賢醫師日前受訪就分享了一些打邊爐的清熱貼士，透過從湯底及配料的選擇入手，好讓各位能夠打邊爐打得健康又開心。

步入秋冬，又是打邊爐的好時機。（資料圖片）

湯底宜清淡忌辛辣

據李騫賢醫師指，一般而言如不想身體在火鍋後太上火，湯底選擇上宜以清湯為主，並可搭配大量天然蔬果調味。火鍋材料應以瓜菜、豆腐、澱粉質、低脂肉類爲主。

對一些體質較燥熱的人，最好在火鍋食材中加入一些涼性蔬菜，如西洋菜、冬瓜、白菜、甚至苦瓜等，能消除油膩，提供營養、植物纖維，還有清熱解毒去火的作用。

另外在湯底放點不去芯的蓮子，亦有清心瀉火的作用，還可以加點豆腐，豆腐本身含清熱瀉火，除煩止渴的作用，可減輕上火症狀。

至於四川火鍋、麻辣火鍋等口味辛辣的湯底，李騫賢醫師表示要儘量避免，因為當中的辣椒、花椒、熱油等辛辣油膩配料，恐令脾胃消化功能失調，內生燥熱濕邪，易致腹痛、腹瀉、咽喉或牙齦腫痛、口角糜爛、嘴唇燥裂、口瘡、口腔潰瘍等症狀。

▼中醫教你打邊爐如何打得健康？（按圖 👇👇👇）：

+ 8

相關新聞：火鍋｜打邊爐飲汽水血壓升易中風 防頭痛喝熱湯冷飲要隔幾分鐘

因應體質挑選食材湯底

此外，李騫賢醫師表示由於中醫有「陽虛生外寒，陰虛生內熱」的觀念，因此亦可因應兩大不同體質，挑選及進食合乎體質的湯底及火鍋配料。

陽虛體質

陽虛體質的人通常有怕冷、腰膝冷痛、四肢冰涼、小便頻繁、大便稀等症狀，故冬季是陽虛者進補的最佳時節，並宜以溫中通陽、健脾補腎作為進補目的，因此陽虛者選合挑選以下食物作為火鍋配料：

．羊肉、牛肉

．韭菜、核桃

．栗子、枸杞等

．當歸生薑羊肉湯、核桃栗子湯等湯底，亦適合陽虛畏寒體質



不過要注意的是，調養陽虛體質的食物大多屬溫性，有助於生火，故此不適合陰虛體質的人多食，否則會生內熱上火。

陰虛體質

陰虛體質者多數體形偏瘦、手腳烘熱、容易口乾舌燥、喜歡冷飲，大便乾燥，面色潮紅烘熱，唇紅微乾，皮膚偏乾等症狀，是體內津液精血等陰液虧少，內有「虛火」，故陰虛體質者的食療調養原則為滋陰潛陽，並適合進食以下火鍋配料：

．綠豆、豆腐

．甘蔗、蔬菜、雪耳等



上述食物性味多甘寒性涼, 皆有滋補機體陰精的功效。

另外一些不太穩溫燥的肉類，例如鵝肉有補陰益氣、暖胃生津作用，鴨肉養陰清熱、補虛生津，特別適合有陰虛內熱之人。豬肉可養陰益血、滋陰生精充液、豐肌澤膚。

而海參燉瘦豬肉、沙參玉竹鴨湯等湯底，就適用於陰虛肺燥、乾咳、便秘患者，對於陽虛、寒痰者則並不適合。

事實上，不少人吃火鍋後均會出現上火燥熱的現象，故此身體壯熱出汗，有實熱症者或脾胃虛弱消化不良、胃痛、泄瀉者，李騫賢醫師均不建議吃火鍋。另外出現感冒、發熱、咽喉腫痛，口腔潰瘍，牙瘡、口瘡、腸胃炎、腹瀉腹痛症狀者也應避免。

▼ 同場加映，營養師推介適合打邊爐的飲品（按圖 👇👇👇）：

+ 21

+ 2

相關新聞：【火鍋飲品】打邊爐易肥易水腫？營養師推薦34款飲品清單無糖低卡

應先菜後肉避免久煮

李騫賢醫師又強調，吃火鍋的順序十分重要，建議先煮大量蔬菜，再煮肉類、海鮮，然後到主食類如粉麵，最後再煮其他火鍋配料。

當中，蔬菜的烹煮時間不宜太久，避免營養流失。海鮮、肉類等在熱鍋烹煮太久或會產生致癌物質，故此以煮熟為佳，同樣不宜在鍋內久煮。

此外，在放入主菜後切記要將浮在湯面上的油脂撈走，以避免其他食材，特別是主食的粉麵吸附湯汁中的油脂，導致進食後增加脾胃負擔。

▼ 同場加映，火鍋醬料熱量排名（按圖 👇👇👇）：

+ 6

相關文章：【打邊爐】1湯匙芝麻醬=半碗飯！營養師教混醬附低鈉低卡醬料排名

火鍋應該「襯熱食」？

打邊爐時經常有「襯熱食」的說法，李騫賢醫師則提醒有關說法未必正確，因為人體口腔、食道和胃黏膜一般只能耐受50℃至60℃的食物，而火鍋濃湯溫度可高達120℃。因此如動輒把火鍋食物燙熟即食，容易令口腔、食管和胃黏膜被燙傷，加重口瘡、口腔黏膜炎、腸胃炎等症狀。萬一食物本身屬辛辣刺激性質，則更容易引起或誘發各種消化道疾病。因此吃火鍋時的食物最好先放在碗中放涼，稍微降溫後才再慢慢食用。

此外，吃火鍋前最好先喝半杯新鮮果汁、酸梅湯，此舉開胃之餘，其清涼口感亦可令口腔和胃腸降溫。對於部份人喜歡邊喝麻辣湯、熱湯，邊喝啤酒凍飲的習慣，李騫賢醫師指出這種忽冷忽熱對胃黏膜極為不利，容易造成胃腸疾，因此吃火鍋時應盡量避免喝冷飲，火鍋後最好喝杯常溫或微熱的清茶，例如綠茶，可解膩清火。