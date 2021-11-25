新冠肺炎｜BLACKPINK Lisa已打疫苗仍中招？ 五大隱形症狀易睇漏

撰文：吳梓楓
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韓國人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，周三（24日）證實確診新冠肺炎，消息一出即令各地粉絲憂心。新冠肺炎肆虐全球至今已近兩年，雖然外界已對咳嗽等常見新冠症狀大為警覺，但其實新冠肺炎亦有不少隱形症狀容易被忽略，或與其他疾病混淆，如不獲及時處理，隨時延誤病情。

Lisa（Instagram）

Lisa曾打疫苗屬「突破性感染」

BLACKPINK所屬公司YG娛樂周三證實Lisa確診新冠肺炎，強調Lisa目前身體沒有任何異樣，狀態良好，但原訂的拍攝工作已全部暫停，至於其餘3位成員Jennie、Jisoo和Rosé的檢測結果則呈陰性。

有消息指BLACKPINK 4位成員都已接種疫苗，因此Lisa的個案屬「突破性感染」，YG娛樂表示日後將為藝人進行不定期檢測。韓國新冠肺炎疫情仍然嚴重，加上BLACKPINK等韓星已開始參與海外的音樂及時裝活動等，因此粉絲一直相當擔心偶像有感染危機，過去亦有不少韓星曾經「中招」，感染新冠肺炎。

▼不少韓國藝人均曾染上新冠肺炎（按圖了解👇👇👇）：

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腳趾紅腫要留神

事實上，新冠肺炎疫情爆發至今已逾年，外界現在對發燒、咳嗽等症狀都不敢丟以輕心，但另一類病患者卻未必有這些常見病徵，甚至有所謂無症狀的隱形患者，防不勝防，而隨著更多個案確診，有些患者更出現較少見或容易被忽略的症狀。

▼新冠肺炎五大隱型症狀（按圖了解👇👇👇）：

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1）腳趾變紅、變紫

據外媒《Health》報道指，有些「無症狀」患者，出現其他症狀前，一隻或全部腳趾上可能出現病變腫塊，通常呈鮮紅色或紫色，像水痘、麻疹或凍瘡，通常會自己痊癒，不會留下疤痕，形容這是新冠腳趾（COVID toes）。

報道又引述指， 西班牙足病學院總理事會（General Council of Official Colleges of Podiatrists in Spain）於4月9日公布指，這情況主要在一些兒童和年輕人身上發現。而國際足病診療師學會（ International Federation of Podiatrists）發表的案例包括一名13歲男童，雙腳出現類似水痘，皮膚變紅變紫，2日後才出現發燒、肌肉痠痛及頭痛等病徵，雙腳亦變得痕癢和灼熱。男童出現這些症狀前，其家人亦曾出現新冠肺炎症狀。報告續指男童雙腳在一星期內痊癒。

《Health》報道引述美國西北大學芬伯格醫學院（Northwestern Medicine）皮膚病學系主任Amy Paller博士指出，這個症狀有可能是一種免疫反應，類似凍瘡。她表示，或和身體對炎症及新冠病毒作出反應有關。兒童和年輕人一般有較強的免疫系統，並會作出更強的反應，或是導致出現「新冠腳趾」的原因。

其實，隨著新冠病患愈來愈多患者，也陸續有更多新症狀出現。發燒、咳嗽、喉嚨痛是常見症狀，但亦有病患者沒有這些常見病徵，反而有其他病徵出現：。

▼同場加映，世衛公布新冠肺炎14大常見症狀（按圖了解👇👇👇）：

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2）失去味覺或嗅覺

香港空手道代表曾綺婷，以及日本職棒阪神虎隊投手藤浪晉太郎，都曾出現失去味覺或嗅覺的症狀。英國耳鼻喉科協會之前警告，失去嗅覺和味覺，或是患上新冠肺炎的病徵。

新型冠狀病毒殺死鼻和喉的細胞，或是造成失去嗅覺和味覺的原因。耳鼻喉專家建議，任何人如失去嗅覺和味覺，應馬上自我隔離。

呼吸道病毒可損害人體感知氣味的能力，故感染病毒的人失去嗅覺屬常見。仍要進一步研究才可斷定，失去嗅覺或味覺是否感染新型冠狀病毒的早期病徵。

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3）眼紅（結膜充血）

新冠肺炎確診患者中，有部分出現眼紅，這與結膜充血有關。而結膜充血是早前世衛公布新冠肺炎最常見的症狀中的第14位。

耶魯醫藥的眼科醫生Vicente Diaz表示，不少病毒性疾病，都可影響眼睛，通常都會引起濾泡性結膜炎。《美國眼科學會》（AAO）也提醒，新型冠狀病毒可導致輕微的濾泡性結膜炎（ follicular conjunctivitis），並可能透過氣溶膠和結膜有所接觸，而受到感染。

▼同場加映，養和醫院早前公佈科興、復必泰疫苗抗體水平研究（按圖了解👇👇👇）：

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4） 疲勞

另一較容易被忽略的新冠肺炎病徵，則可能是疲勞。世界衞生組織公布的14大病徵之中，疲勞排第三，僅次於發燒及咳嗽。不過，究竟是自己最近真的太忙了？體力或精神上透支以致覺得累？還是已經感染了，而出現病徵？一般人或容易忽略或不為意。

5） 失去胃口

食慾不振很常出現，但其實新冠肺炎患者都有不同程度的食慾不振，有些可能只是不太想進食，有些人則可能出現完全不想進食的情況。《Mirror》報道曾引述，英國享有一定知名度的賽馬部落客 Stephen Power被確診新冠肺炎後，就完全失去食慾，他出現發燒、頭痛、輕微咳嗽和背痛差不多4天，完全失去活力，不想走動或進食。

新冠肺炎症狀變化愈來愈多，大家要提高警覺； 出現乾咳、發燒及呼吸困難等不適，要盡快求診。

資料來源：《Health》西班牙足病學院總理事會國際足病診療師學會美國西北大學芬伯格醫學院英國耳鼻喉科協會《Mirror》

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