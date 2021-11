新冠肺炎｜BLACKPINK Lisa已打疫苗仍中招？ 五大隱形症狀易睇漏

韓國人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa,周三(24日)證實確診新冠肺炎,消息一出即令各地粉絲憂心。新冠肺炎肆虐全球至今已近兩年,雖然外界已對咳嗽等常見新冠症狀大為警覺,但其實新冠肺炎亦有不少隱形症狀容易被忽略,或與其他疾病混淆,如不獲及時處理,隨時延誤病情。

Lisa曾打疫苗屬「突破性感染」

BLACKPINK所屬公司YG娛樂周三證實Lisa確診新冠肺炎,強調Lisa目前身體沒有任何異樣,狀態良好,但原訂的拍攝工作已全部暫停,至於其餘3位成員Jennie、Jisoo和Rosé的檢測結果則呈陰性。

有消息指BLACKPINK 4位成員都已接種疫苗,因此Lisa的個案屬「突破性感染」,YG娛樂表示日後將為藝人進行不定期檢測。韓國新冠肺炎疫情仍然嚴重,加上BLACKPINK等韓星已開始參與海外的音樂及時裝活動等,因此粉絲一直相當擔心偶像有感染危機,過去亦有不少韓星曾經「中招」,感染新冠肺炎。

腳趾紅腫要留神

事實上,新冠肺炎疫情爆發至今已逾年,外界現在對發燒、咳嗽等症狀都不敢丟以輕心,但另一類病患者卻未必有這些常見病徵,甚至有所謂無症狀的隱形患者,防不勝防,而隨著更多個案確診,有些患者更出現較少見或容易被忽略的症狀。

1)腳趾變紅、變紫



據外媒《Health》報道指,有些「無症狀」患者,出現其他症狀前,一隻或全部腳趾上可能出現病變腫塊,通常呈鮮紅色或紫色,像水痘、麻疹或凍瘡,通常會自己痊癒,不會留下疤痕,形容這是新冠腳趾(COVID toes)。

報道又引述指, 西班牙足病學院總理事會(General Council of Official Colleges of Podiatrists in Spain)於4月9日公布指,這情況主要在一些兒童和年輕人身上發現。而國際足病診療師學會( International Federation of Podiatrists)發表的案例包括一名13歲男童,雙腳出現類似水痘,皮膚變紅變紫,2日後才出現發燒、肌肉痠痛及頭痛等病徵,雙腳亦變得痕癢和灼熱。男童出現這些症狀前,其家人亦曾出現新冠肺炎症狀。報告續指男童雙腳在一星期內痊癒。

《Health》報道引述美國西北大學芬伯格醫學院(Northwestern Medicine)皮膚病學系主任Amy Paller博士指出,這個症狀有可能是一種免疫反應,類似凍瘡。她表示,或和身體對炎症及新冠病毒作出反應有關。兒童和年輕人一般有較強的免疫系統,並會作出更強的反應,或是導致出現「新冠腳趾」的原因。

其實,隨著新冠病患愈來愈多患者,也陸續有更多新症狀出現。發燒、咳嗽、喉嚨痛是常見症狀,但亦有病患者沒有這些常見病徵,反而有其他病徵出現:。

2)失去味覺或嗅覺



香港空手道代表曾綺婷,以及日本職棒阪神虎隊投手藤浪晉太郎,都曾出現失去味覺或嗅覺的症狀。英國耳鼻喉科協會之前警告,失去嗅覺和味覺,或是患上新冠肺炎的病徵。

新型冠狀病毒殺死鼻和喉的細胞,或是造成失去嗅覺和味覺的原因。耳鼻喉專家建議,任何人如失去嗅覺和味覺,應馬上自我隔離。

呼吸道病毒可損害人體感知氣味的能力,故感染病毒的人失去嗅覺屬常見。仍要進一步研究才可斷定,失去嗅覺或味覺是否感染新型冠狀病毒的早期病徵。

3)眼紅(結膜充血)



新冠肺炎確診患者中,有部分出現眼紅,這與結膜充血有關。而結膜充血是早前世衛公布新冠肺炎最常見的症狀中的第14位。

耶魯醫藥的眼科醫生Vicente Diaz表示,不少病毒性疾病,都可影響眼睛,通常都會引起濾泡性結膜炎。《美國眼科學會》(AAO)也提醒,新型冠狀病毒可導致輕微的濾泡性結膜炎( follicular conjunctivitis),並可能透過氣溶膠和結膜有所接觸,而受到感染。

4) 疲勞



另一較容易被忽略的新冠肺炎病徵,則可能是疲勞。世界衞生組織公布的14大病徵之中,疲勞排第三,僅次於發燒及咳嗽。不過,究竟是自己最近真的太忙了?體力或精神上透支以致覺得累?還是已經感染了,而出現病徵?一般人或容易忽略或不為意。

5) 失去胃口



食慾不振很常出現,但其實 新冠肺炎患者都有不同程度的食慾不振,有些可能只是不太想進食,有些人則可能出現完全不想進食的情況。《Mirror》報道曾引述,英國享有一定知名度的賽馬部落客 Stephen Power被確診新冠肺炎後,就完全失去食慾,他出現發燒、頭痛、輕微咳嗽和背痛差不多4天,完全失去活力,不想走動或進食。

新冠肺炎症狀變化愈來愈多,大家要提高警覺; 出現乾咳、發燒及呼吸困難等不適,要盡快求診。

資料來源:《Health》、西班牙足病學院總理事會、國際足病診療師學會、美國西北大學芬伯格醫學院、英國耳鼻喉科協會、《Mirror》