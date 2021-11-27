腹痛位置｜1招分辨胃痛、膽結石、胰臟痛　3種營養素助預防胰臟癌

台灣一名60歲的家庭主婦因為持續性上腹痛，就醫才知道是胰臟癌末期，已經癌轉移到肝臟。上腹痛除了是胃痛，可能與胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膽結石及胰臟癌有關。但到底要如何分辨？台灣醫師祝年豐指出，利用「進食」與否大致可以區分；台灣營養師黃淑惠提到3種營養素對預防胰臟癌有幫助。



台灣新陳代謝科醫師祝年豐表示，幾乎每個病人來的時候都在喊痛，有的人喊上腹痛，有的人是喊右邊痛，還有不少人腹痛以為就是吃壞了東西，或者是大魚大肉後膽囊結石發作。

1招分辨胃痛、膽結石、胰臟痛（按圖看清👇👇👇）

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以潰瘍而言，胃潰瘍是空腹時比較會痛；十二指腸潰瘍是吃飽的時候痛。它們痛的位置大概在上腹靠近胸骨的地方，覺得一直有東西或是感到悶燒的灼熱感。

至於膽囊結石痛的位置比較偏右邊上腹。祝年豐說，空腹（不吃東西）的時候，比較不會痛，因膽囊不需一直蠕動分泌膽汁，讓膽囊可以休息，這也是醫師常會要膽囊發炎患者最好多休息、不要吃東西的原因。因此，若是一個人喝酒、大魚大肉後就突然右上腹劇痛，就可猜測是膽囊不舒服。

祝年豐說，空腹（不吃東西）的時候，比較不會痛，因膽囊不需一直蠕動分泌膽汁，讓膽囊可以休息，這也是醫師常會要膽囊發炎患者最好多休息、不要吃東西的原因。（健康2.0授權使用）

「但胰臟就很討厭了，它有時候是痛在背部。」祝年豐指出，背部隱隱作痛或是胸部與背部持續痛，而且痛的時候，身體愈來愈彎曲且抱著肚子才會覺得舒服一點時，就要小心與胰臟有關。

祝年豐說，從疼痛可以稍加區分疾病，但最簡單的方法就是做超聲波，可避免誤診。因為胃、膽囊跟胰臟位置很近，很容易誤診。

3大營養素可預防胰臟癌

台灣營養師黃淑惠指出，有一些研究報告發現，某些營養素有助於預防胰臟癌的發生。

葉酸與維他命B6：修復DNA

研究人員追蹤胰臟癌的病人與非胰臟癌的病人的飲食後，從抽血檢查發現，胰臟癌患者體內的葉酸與B6的濃度比正常人還低，但補充營養素後，發覺他們的預後率會好一點。

黃淑惠說，葉酸跟B6會參與DNA的修復，體內葉酸、B6足夠時，代表細胞內受損的DNA的修復會比較好，細胞突變、癌變的機率就相對低。

不飽和脂肪酸：維持細胞膜通透

第二個建議的就是不飽和脂肪酸。黃淑惠說，細胞膜是一個磷脂質，這是一個脂肪構造。細胞膜必須要保持通透，營養素與廢物才能進出細胞。通透性要靠好的油脂來建構，通常會鼓勵大家日常生活裡油脂盡量多選擇不飽和脂肪，並降低飽和脂肪。

不飽和脂肪的來源，除了橄欖油、葡萄籽油外，黃淑惠認為，酪梨就是很好的油脂來源，它的單元不飽和脂肪酸非常高，同時含有豐富的B雜，包括B1、B2、B6與葉酸。

▼胰臟癌症狀包括黃疸、小便變深、大便變淺色或灰色等（按圖👇👇👇）

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