女性尿道炎易復發 認清四大謬誤 重拾生活質素

女性尿道炎十分常見，每三至四名年輕女士就有一位曾受過此症困擾，但礙於尷尬，不少患者即使病情復發，也可能選擇自行到藥房購買抗生素服用，以為這樣便能有效控制病情；亦有年輕女士性生活活躍，殊不知原來是尿道炎復發的可能因素。泌尿外科專科醫生提醒，若患者在一年內發病超過三次以上、或半年內超過兩次以上，即可界定為「復發性尿道炎」，呼籲受困擾的女士認清四大謬誤，及早找出致病「元兇」，擺脫尿道炎的困擾。

女士較易患尿道炎 病因隨年齡差異各有不同

尿道炎是尿道受到病原體感染而引致的發炎。泌尿外科專科陳焌圻醫生指出，此症發作時伴有明顯的病徵，如小便時感赤痛灼熱、排尿困難、血尿或尿有膿液、陰道異常分泌等。而且由於生理結構關係，女性比男性更容易出現「尿路感染」。陳醫生解釋，由於女性尿道較男性短且外口較爲寬大，加上女性尿道開口位於外陰部，鄰接陰道口，十分靠近肛門，又被大小陰唇包圍，故較容易受感染。

此外，不同年齡組群女士致病因素有差異。陳醫生表示，年輕女士有機會在性行為時受感染，若使用殺精劑和避孕隔膜避孕，或會減少陰道和尿道附近的益菌。至於更年期女性則與她們體內雌激素水平下降，導致陰道被細菌感染風險增加。

女性尿道炎十分常見，每三至四名年輕女士就有一位曾受過此症困擾。(GettyImages)

四大謬誤易招復發

若患者沒有對症下藥，尿道炎隨時再度復發，陳醫生指，「復發性尿道炎」常與四大謬誤有關，包括每次發作只會隨意向不同醫生求診，她解釋，誘發尿道炎復發的因素非常多，實際上需要由醫生詳細了解病人的生活、飲食、性行為習慣等，再在當中找出各種可能性。若每次發作求診時只以「改善徵狀」為目的，實難以找出致病因素作出有效預防。

此外，陳醫生指，臨床上不少尿道炎復發的患者因怕麻煩不求醫，只會自行到藥房購買抗生素使用；她強調，若使用的抗生素類型或強度，與本身病情不符，長期下來會導致抗藥性問題，更難堵截復發源頭。

在個人生活習慣方面，部分女士習慣長期使用陰道清潔液，望可減低復發機會，陳醫生提醒，相關產品未必有醫學實證，更可能令陰道益菌水平受干擾。另外，也有不少女士即使反覆出現尿道炎問題，亦沒有將性行為視為可能的風險因素之一。陳醫生指，這四大謬誤都是令病情難以斷尾的原因。

陳醫生分享，曾有一名中年女病人，因每次與丈夫發生性行為後，便會尿道炎發作，因此對性行為感到抗拒，影響夫妻關係。由於該病人致病因素明顯與性行為有關，故經醫生處方預防抗生素，在性行為後使用，她發病的機率減至一年一次，夫妻關係得以改善。

泌尿外科專科陳焌圻醫生指，「復發性尿道炎」常與四大謬誤有關。

醫患雙方攜手找「元兇」

不過，也有患者的致病因素難以追查，陳醫生指，有患者每次進食鹼水麵後，便會尿道炎發作，嘗試多種治療方法不果，其後建議她暫停食用鹼水麵後才得以停止發作。惟陳醫生強調，此病例屬非常罕見，亦無實證顯示鹼水麵會增加尿道炎風險，但足證尿道炎不斷復發的背後定隱藏病因，患者與醫生需要攜手合作，找出「元兇」方能避免陷入復發的「深淵」。

她提醒，患者求診時應將個人生活習慣等詳細向主診醫生說明，從當中查找誘發尿道炎的可能因素。若醫生處方抗生素，患者須完成整個藥物療程才有效。