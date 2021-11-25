養生｜美魔女黎姿公開3大凍齡保養貼士　睡前浸腳助入眠最有效！

黎姿雖然已淡出幕前，繼而發展其美容事業，作為老闆娘的她無論樣貌及身材仍保持得宜，最近更分享自己一直堅持的養生心得，更鼓勵網民必做3件事！



現年50歲的黎姿（Gigi）一向非常注重護膚及健康養生，現為老闆娘的她依然保養得宜，用心經營美容事業之餘，又常分享保養心得。早前Gigi拍片分享自己的養生秘訣，當中3樣也是缺一不可。

▼黎姿Gigi拍片分享自己的養生秘訣（按圖👇👇👇）

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1. 在睡前泡腳

Gigi稱：「泡腳對身體好處多，可以促進血液循環，有利安眠，在冬季泡腳更有驅寒令身體變得溫暖的效果，如果冬天經常手腳冰冷的不妨嘗試一下！」

2. 盡量在11點前睡覺

Gigi亦提議網民最好在晚上11時前入睡，有利身體排毒，但她稱平常要照顧小朋友，所以通常睡得比較晚。

3. 睡前3小時不喝水

雖然要晚睡，但她堅決在睡前3小時不喝水，「我呢，喝太多水明天就會很容易水腫，通常我在八、九點之後，我就不喝水了」，她表示這樣可以保持最佳狀態。

▼同場加映：黎姿近年熱愛瑜珈，如何保持身材？（按圖👇👇👇）

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黎姿早前曾大方分享「5天減肥飲食餐單」，她表示整個減肥法則是少糖、少油、少喝酒，飲食口味也偏清淡，保持健康又能保持身材。她指，健康減肥要保持身心平衡，偶然也會放鬆一下。

而日常飲食約7成食物以清淡新鮮為主，例如麥片、粥、蘋果等也是主，她指富士蘋果每天起至少吃1個，最多吃3個。

同場加映：腳底顏色反映內臟健康？（點擊下圖看清！👇👇👇）：