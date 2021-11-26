新冠肺炎｜變種病毒B.1.1.529襲港 傳染力比Delta更強疫苗恐失效

本港新冠肺炎疫情仍存隱憂，周四（25日）並確認兩宗涉及富豪機場酒店群組的個案，均帶有南非新變種病毒「B.1.1.529」，傳播力甚至比Delta變種病毒更強，更被專家視為已知的「最強新冠變種病毒」。到底導致「B.1.1.529」傳播力如此強大的原因是甚麼？現有的新冠疫苗對「B.1.1.529」又有沒有效用？

隨着新變種病毒「B.1.1.529」的個案出現，為本港已趨穩定的新冠疫情再添隱憂。(資料圖片)

或從愛滋病患者體內進化而成

綜合外媒報道，新變種病毒「B.1.1.529」演變自一種被稱為「B.1.1」舊型變種病毒。而相比目前肆虐全球、擁有16個棘突蛋白突變的Delta病毒，擁有逾32個棘突蛋白突變的「B.1.1.529」的傳播力恐比Delta病毒更強，它同樣亦是迄今變異最多的新冠變種病毒。

倫敦大學學院遺傳學研究所所長巴魯（Francois Balloux）表示，該病毒株的大量突變顯然是在「單次爆發」中積累的，表明它可能是在「未經治療的愛滋病患者等免疫系統較弱人士體內感染中進化而來」。

▼新變種病毒「Ｂ.1.1.529」知多啲（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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突變涉及病毒傳染力、抗藥性

由於棘突蛋白為人體免疫反應核心，棘突蛋白突變恐加劇病毒感染細胞與傳播能力，將使病毒更易攻破人體免疫防線。

南非流行病應對與創新中心總監奧利韋拉（Tulio de Oliveira）周三（24日）在南非衞生部記者會上指，在「B.1.1.529」的32個棘突蛋白突變中，包括會令病毒更具傳染性的突變，以及多個與抗體耐藥性增加相關的突變，至於其他變異項目則由於科學家此前從未見過，因此不知道是否會改變病毒行為，情況令他大為擔憂。

倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）亦表示，「B.1.1.529」大量的棘突蛋白突變令人難以置信，認為這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前肆虐全球的Delta變種病毒。

▼同場加映，Delta變種病毒病徵及變化（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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「B.1.1.529」或將被命名為「Nu」

世衞方面也表示，病毒演化工作小組將判定「B.1.1.529」究竟屬「需留意變異株」（variant of interest），還是「需關注變異株」（variant of concern），經判定後將會為「B.1.1.529」取名，有指最終可能被命名為「Nu」。

據資料顯示，「需關注變異株」代表其傳染力更高、會引發更多重症，或將降低防疫措施、篩檢、醫療或疫苗的有效度，其他被列為「需關注變異株」的變種病毒包括Delta、Alpha等。

▼同場加映，10大飲食及生活建議有效提升免疫力抗病毒（點擊查看👇👇👇）：

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「B.1.1.529」恐挫疫苗效用

對於「B.1.1.529」龐大數量的棘突蛋白突變，英國衞生安全局表示這或可令「B.1.1.529」避開曾經感染或疫苗產生的免疫反應。英國衞生大臣賈偉德更直言，現有疫苗對這種病毒的效力可能大減。

本港政府專家顧問許樹昌周五（26日）在商台節目表示，其實現時新冠疫苗在應對Delta變種病毒的效用已大打折扣，部分研究發現疫苗對Delta變種病毒的預防效力只得四至八成。而這次的「B.1.1.529」新變種病毒存有大量棘突蛋白突變，恐更加影響疫苗功效。負責病毒基因排序的港大公共衞生學院教授潘烈文，同日接受《Now》電視台訪問時亦認同「B.1.1.529」恐影響疫苗效用。

「B.1.1.529」最早在非洲博茨瓦納（Botswana）發現，目前已有三個國家或地區現蹤，包括南非、博茨瓦納和香港。當中，單單在南非最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）所在的南非豪滕省（Gauteng）已至少有77宗個案；博茨瓦納有4宗，香港有2宗。

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資料來源：《衞報》、《每日郵報》、彭博社