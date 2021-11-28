減肥｜簡單拍打身體可促循環？中醫教敲膽經拍淋巴排毒減腰間贅肉

你苦惱自己的腰圍太肥，已經生出「腰間肉」？中醫師指出，不少人都胖在身體側面還有下半身，平時可透過敲膽經或拍打淋巴的方式，疏通膽經毒素淤堵以及阻止腰部脂肪堆積，也能讓下半身循環也變好！



熬夜族太晚睡，導致身側、下半身肥胖

有很多女性都想要下半身循環變好，因此都會拍膽經。余雅雯解釋，膽經就在身體的側邊，也就是腿的外側，不少熬夜族造成身體肥胖，都胖在身體的側面，下半身也肥胖，甚至整個腿是往外擴，這都是因為太晚睡，膽經的毒素淤堵住，因此這類人很適合敲膽經。

▼「膽經」怎麼拍？（按圖看清👇👇👇）

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「膽經」怎麼拍打才正確？台灣中醫師余雅雯說，腿部外側主要有4個穴位：環跳穴、風市穴、中瀆穴、膝陽關穴，拍膽經的時候，都會拍打到這4個穴位。由於整個腿部的外側都是膽經，所以拍打方式就是：手先握拳，然後從身體側面敲打，從大腿開始往下拍。

空拳拍打「腋下、鼠蹊部」淋巴促循環

另外，透過拍打淋巴能促進氣血循環。余雅雯表示，人體淋巴聚集的地方有兩處，一個是在「腋下」，另一個是「鼠蹊部」，平時拍打這2處幫助淋巴循環順暢，不過要注意的是，這2處都是身體比較敏感、脆弱的地方，所以拍打時一定要用「空掌」，不能用拳頭去敲打，尤其鼠蹊部有重要動脈通過，若動脈受到太過刺激，可能會有剝離的危險。

而拍打腋下淋巴也有好處，余雅雯說，腋下往下整個身體側面都是膽經，所以可以從腋下拍到軀幹的側面，尤其有些人會介意腰圍太肥，藉由經常這樣拍打，可以阻止脂肪堆積在側面形成「腰間肉」。

哪些人不適合拍打淋巴、膽經？

余雅雯強調，拍打的力道，只要感覺有一點痠、痛，皮膚微紅就可以，千萬不要拍到瘀青。另外，她也提醒，像是孕婦、體質虛弱者（如長者、身體不適者）以及有外傷者不適合拍打。

▼以下5個穴位有助針對不同身體部位瘦身及控制食慾！（按圖 👇👇👇）

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