飲酒｜一杯酒熱量等於一碗白飯！營養師推介8款酒譜DIY減肥都飲得

每次朋友聚會或是開派對，總會小酌一番，但有營養師指，酒精的熱量直逼碳水化合物的2倍，1杯酒的熱量竟然相當於1碗飯，如果喝幾杯所攝入的熱量更是難以想像。營養師續表示，想在家健康喝酒，只要用上低卡的材料自然能減少熱量攝取。



喝酒真的很易肥，台灣註冊營養師林雨薇在facebook表示，減肥期間喝油實屬大忌，因為酒精熱量很高，每1克酒就有7卡路里，熱量直逼碳水化合物的2倍（1克碳水化合物約4卡路里）。其中高粱酒、威士忌、琴酒、茅臺酒、白蘭地、伏特加、紅酒、萊姆酒、梅酒等，這些酒的酒精濃度比較高，隨便一杯300毫升的酒，都超過一碗飯的熱量280卡路里。

而啤酒雖然酒精濃度不高，但口味清爽，也是很容易不知不覺，就攝取過多熱量。林雨薇分享以下酒譜，在家也可調出8款低卡酒精飲品。

▼8款低卡酒譜（按圖👇👇👇）

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1. Whisky Highball (155卡路里)

角瓶威士忌 55 ml、加系雪碧 220 ml、檸檬汁 30 ml

2. 踏雪尋梅 (166卡路里)

梅酒 150 ml、加系雪碧 220 ml

3. 鐵觀音梅酒 (161卡路里)

梅酒 150 ml、無糖鐵觀音 150 ml

4. Gin & Tonic (158卡路里)

琴酒 50 ml、無糖梳打水 200 ml、苦精 2滴、檸檬 1片

5. Sangria 西班牙水果酒 (145卡路里)

紅酒 80 ml、白蘭地 20 ml、加系雪碧 220 ml、橙 50克

6. Cuba Libre 自由古巴 (233卡路里)

萊姆酒Rum 40 ml、零系可樂 160 ml

7. 喜力鮮柚綠 (240卡路里)

喜力啤酒 240 ml、西柚汁 160 ml、無糖綠茶 310 ml

8. 喜力香梅綠 (240卡路里)

喜力啤酒 240 ml、微糖綠茶 310 ml、話梅 2粒

林雨薇指每款酒加配不同較健康的飲品增添風味，所以每杯不超過250大卡，減少熱量帶來的罪惡感。

同場加映：日本女性患乳癌的風險，與飲酒的頻率、每天飲酒量之間的關係。（按圖👇👇👇）

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