食齋｜吃素減心臟病卻增加患腦中風風險？醫生教健康吃素3重點

有患者問：​「為什麼我媽媽吃素一輩子，還是腦中風了？」台灣​心臟科醫師劉中平指出，臨床研究顯示，吃素不會減少腦中風，但對心臟病危險有降低，為什麼會這樣？醫師不諱言，「​吃素是好事，但是要吃健康的素食，才能預防腦中風。」



臨床研究：吃素不會減少腦中風

台灣心臟內科醫師劉中平表示，門診中不少病人問到：為什麼吃素還是會腦中風？他引述，早在2015年英國牛津大學發表的研究顯示，吃素或不吃肉，對於人的壽命是沒有影響的，吃素不會減少死亡率或延年益壽。

而2019年《英國醫學雜誌》發表一項近5萬人追蹤18年的研究，顯示吃素的人雖然心臟病危險會減少，但是腦中風的機會增加20％；這也掀起了軒然大波，引發醫學界的瘋狂討論。

因此，美國哈佛大學也針對美國人做了類似研究，2021年4月發表在世界頂尖的神經科雜誌，從20萬人追蹤25年以上的結果顯示，吃素與腦中風沒有相關性！​

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雖然不吃肉，但禍源藏在「高糖、高油炸、高澱粉」

為什麼呢？科學家的解釋是，吃素不代表吃的健康，有些人雖然不吃肉，但是吃比較多的蛋糕餅乾、雪糕糖果，甚至烹調方式多油炸或是煎的，那對身體還是有危害！另外，澱粉含量高的食物，或是攝取過多的油脂、糖分，造成體重過重或腰圍過粗，同樣會抵銷少吃動物性食物的好處。​

劉中平進一步表示，中國人吃素吃了幾百年，而吃素在歐美國家是近20年才比較盛行，他們並不是為了宗教，而是為了環保理念、健康而吃素。而美國人吃素不吃肉，但會吃雪糕當成蛋白質攝取來源，而吃下過多雪糕，導致體內甜度上升又高熱量，對健康很不好。而台灣則是有些法會提供素食，常見就是炒麵、炒米粉等比較偏油，另外還會有炸的素食。說穿了，就是與「烹調方式」有關！

健康吃素3重點預防腦中風（按圖查看👇👇👇）

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而哈佛研究的結果也有提到，雖然吃素對腦中風機率不會降低，但如果吃的素是「健康素」，對健康仍有幫助。劉中平建議健康吃素食有3個重點：

1. 青菜盡量不要用高溫烹調，以生菜沙律、深綠色蔬菜為主。

2. 烹調方式不要用油炸。

3. 甜餅要減少，建議要低澱粉、低糖；但素食者可能蛋白質攝取不夠，所以會不小心變成高澱粉、高糖，這反而會增加糖尿病風險。

劉中平強調，吃素是不錯的選擇，多留意烹調方式，要吃健康的素食才能夠預防腦中風。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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