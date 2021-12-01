口腔護理｜糖尿病同牙周病息息相關！醫生建議遵守2要點保護牙齒

「看個牙齒怎麼也可以看出糖尿病？」患者不禁對醫師提出疑問，明明只是看牙周病，怎麼醫師卻說自己是糖尿病！類似的案例在牙科診間都曾經發生過，糖尿病患者常見併發症之一就是牙周病，牙科醫師也坦言：「糖尿病的病人一但有牙周病，通常都是整口都很嚴重，比起一般人更廣泛性的發炎。」



糖友任何口腔處置都要謹慎！容易有廣泛的發炎

講到糖尿病併發症，糖友往往只在意留意大小血管的病變，像是心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變等問題，但其實每天負責進食的口腔也會有症狀，小至唾液分泌量減少、口內細菌群改變，會導致容易蛀牙，重則出現嚴重牙周病，臨床醫師更遇過患者一次好幾顆牙齒同時掉下來。

也因此糖尿病患者要進行口腔任何處置前，牙醫都要再三評估，台灣台北市聯合醫院牙科部長李雅玲說：「即使是單純拔牙都會很謹慎，因為拔牙可能引起傷口感染，有時還得先吃一些預防性的抗生素。」

五大常見的口腔併發症問題糖尿病患較常得到口腔疾病的原因，台北市立聯合醫院內分泌及新陳代謝科主治醫師陳思綺分析：「可能是因為病人口腔環境更容易使細菌滋生，加上免疫力較差以及局部發炎，都有可能增加蛀牙及牙周病發生的機會。」

常見糖尿病的口腔併發症👇👇👇

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1. 牙齦發炎

2. 牙周病

3. 念珠菌

4. 增生齲齒（蛀牙）

5. 口乾症



但為什麼罹患糖尿病也會影響到牙齒健康？李雅玲解釋：「糖尿病的患者感染機率比較高，而牙周病也是一個發炎的疾病，所以兩個就會造成很大的『惡性循環』。糖尿病也會改變牙周旁邊的血管通透性、引起一些發炎物質的變化，就會造成糖尿病變得比較嚴重。」

需要先控制「血糖」才能處理牙周問題

因為人的血管遍佈全身每一個地方，所以整個人都會有影響，當糖尿病患者全身性併發症愈多時，牙周病的發生率愈高且病情也愈嚴重。研究也發現糖尿病患者罹患牙周病的發生率，是沒有糖尿病者的三倍，牙周病的症狀表現也會比一般人來得嚴重。

台北市聯合醫院新陳代謝科陳春森主任說：「起先（台灣）國健署、健保署比較沒注意到這個問題，後來有經驗的牙科醫師一看就發現像糖尿病，馬上測個血糖發現果然就是，而且糖友必須要先控制血糖才能處理牙周問題。」如今牙周病也被列為糖尿病的第六種併發症。

若沒有控制好血糖，牙周病要處理也會比較困難，也會惡化的更快速。即使是有穩定控制血糖的患者，醫師也希望2~3個月定期回診一次，檢查口腔狀況並接受牙結石清除，如今也在替糖尿病友爭取更多的健保洗牙次數。

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遵守兩要點才能確保牙齒安全！嚴重再來就太慢

近年來，愈多愈多醫院有所謂的「糖牙整合門診」，醫師也發現民眾其實有越來越重視牙周問題，「牙周病一來容易流血、口氣也不好，又不太能吃東西、牙齒又都會動搖，但我們都會希望糖友們不要那麼嚴重才來，嚴重的時候才有病識感，通常都已經太慢了。」李雅玲說道。

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到底該如何做保持口腔的健康，醫師建議這兩點一定要做到：

1. 每日至少兩次餐後刷牙

2. 口臭、牙齒動要注意！定期接受口腔檢查



站在公衛預防的立場，李雅玲期盼讓糖尿病患在初期就能了解口腔的重要性，有問題時趕快就醫得到比較好的治療，有良好的口腔衛生才能讓患者也維持良好的生活品質，別讓兩種疾病持續惡性循環下去。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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