頭痛｜視力突然短暫模糊？原來是偏頭痛作怪　醫生教5方法可預防

你曾發生突然視力變模糊，過一會兒眼睛又慢慢緩和回來？



台灣一名王小姐，某天看電腦螢幕突然大片模糊，約半小時才逐漸緩減，驚嚇到以為自己是不是腦部長腫瘤？就醫診斷後竟是「偏頭痛」！

偏頭痛的前兆（點擊圖片查看👇👇）

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看東西突然一大片模糊，是怎麼回事？

患者王小姐長期承受慢性肩頸痠痛併偶發性頭痛，偶然發生頭痛時，她會自行服用止痛藥減緩症狀。某日她正在使用電腦時，突然在螢幕上看到大片模糊影子，影子邊緣呈現彩虹顏色，遮住了大半螢幕，約莫半小時才逐漸緩減。

驚恐的王小姐喃喃自語說：「我的眼睛會不會失明？還是腦袋裏長了腫瘤？怎麼突然看不到啊！」突如其來的症狀，讓王小姐徹底嚇到！趕緊到神經內科就醫；經醫師診斷為「偏頭痛」，幸好經過藥物治療總算恢復，也放下心中大石。

偏頭痛的前兆：閃光性視野缺損

台灣部立嘉義醫院神經內科醫師顏如君表示，10位偏頭痛患者當中，會有1至2人在頭痛發作前，會看到宛如閃電般的光芒，讓人看不見視野裏的某個部分，這正是偏頭痛的前兆，稱之為「閃光性的視野缺損」。但是，並不是所有偏頭痛都會頭痛或是出現前兆，宜前往神經內科就診經醫生評估。

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預防偏頭痛發生，注意5件事

顏如君提醒，偏頭痛發作時，應依照醫囑服用藥物，但如果過度濫用止痛藥，恐怕會讓症狀更嚴重。想預防或減緩偏頭痛症狀，她建議可從以下5點著手：

1. 規律的生活作息。

2. 固定的睡眠時間。

3. 減少攝取刺激性飲料及食物。

4. 規律的運動。

5. 隨時補充足夠的水分。



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除了止痛藥，這個營養素偏頭痛患者一定要注意

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