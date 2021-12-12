長者性生活｜每周一次有延緩老化8大好處　專家：性行為不只性交

知名YouTube頻道「技安CHI AN」與「那對爸媽」在近期皆以「壯世代性生活」為話題進行街訪，從內容不難發現許多壯世代對於「性生活」是「腦袋有想法，身體沒辦法」；另外，「年齡實驗室」針對台灣50歲以上民眾進行「壯世代性需求大調查」，結果顯示其平均性生活（包含自慰）頻率約為一個月1.3次，且頻率隨年齡遞增而下降。



次數太少 僅達建議次數一半

「年齡實驗室」針對全台22縣市，共1,256位50歲以上的壯世代進行調查，發現50至59歲一個月性行為平均僅1.9次、60至69歲約1.1次、70至79歲0.6次，隨年齡增高而遞減，整體平均僅約一個月1.3次。

對此，「年齡實驗室」執行長莊雅萌指出，若以台灣男性學醫學會提出的「性生活建議次數」為標準，台灣壯世代實際性生活頻率只達平均標準值一個月2.36次的一半。

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1周1次 就能享有8大好處

台灣宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽日前於Podcast頻道《壯聲勢》受訪，針對壯世代如何持續保有性生活提出專業意見，並提出壯世代性生活的8大好處！

陳菁徽表示，英國倫敦大學一項針對婦女的調查發現，每周至少1次親密行為的女性，比起同齡每月不到1次的女性，進入更年期的機率少了28％。而相關研究也顯示，保有和諧性生活的人，能擁有以下幾項益處：

1.有助舒緩壓力：性行為有助釋放腦內啡，可使人感到放鬆愉悅，消除緊張、釋放壓力。



2.幫助睡眠：肌肉在興奮緊張過後會備感放鬆，也有助精神穩定而產生睡意。



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3.幫助燃燒脂肪：性行為有如一場運動，一次約等於爬一棟五層樓的體力消耗。



4.有益心血管健康：性生活可提高心跳率和血壓、增加血流速、促進代謝率。



5.有助抑制食欲：性行為可刺激體內產生腦內啡，有效節制口欲。



6.增加親密感：融洽的性行為與兩性關係的互動上存在正向相關，是良好的溝通工具，可讓彼此更恩愛。



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7.抗老養顏：性生活可提高個人自信，也可刺激腎上腺素分泌，並轉化為女性荷爾蒙，使人肌膚豐腴，保持青春活力。



8.延長壽命：性生活可以帶來生理與心理的滿足，有助延緩老化、延長壽命，維持年老生活品質。



針對壯世代在生理上的困境，陳菁徽強調，性行為的範圍不只是插入式性交，口交、愛撫、自慰皆包含在內，即使沒有伴侶，也能靠自己享受性愉悅。身體若有障礙，可多選擇自己舒適的體位，也不妨尋求醫師或是適度服用藥物。

活到老做到老 也沒有什甚麼不行

針對壯世代性生活頻率，陳菁徽建議，以雙方都能接受的頻率與意願為原則，若太多或太少可能反而造成雙方心理上的壓力。只要雙方都可以很自然地一直經營性生活，生理上的狀態也都是OK的話，活到老做到老，也沒有甚麼不行！

對此，壯世代教科文協會執行長吳庭宇進一步呼籲，壯世代應該對性抱持更寬闊及包容的態度，有益身心的性生活絕對是樂活的關鍵！

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