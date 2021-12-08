心肌炎｜看似普通感冒卻惡化成心肌炎？醫生解釋症狀傳授4招預防

有時得了感冒別輕忽，小心惡化為猛爆性心肌炎！醫師指出，心肌炎是心臟肌肉發炎，而引起發炎的原因分為感染性及非感染性，若是病毒感染造成的，就要小心病毒入侵心臟，引發猛爆性心肌炎。究竟心肌炎該如何預防？



引發猛爆性心肌炎 死亡率飆3～4成

台灣心臟內科醫師劉中平指出，秋冬是流感病毒盛行的季節，也是心肌炎好發時節，因為引發心肌炎的其中原因，就是心臟受到病毒感染，一旦流感病毒入侵心臟轉趨嚴重，就可能變成猛爆性心肌炎，且症狀通常來得又快又猛烈，令人措手不及，死亡率還會飆漲3～4成。​

心肌炎會有哪些症狀？哪些人要特別小心？👇👇👇

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劉中平舉例，在流感病人中，約有1～3％病人會引發心肌炎，患者大多會有輕微胸痛、微喘的情況，不過多數會自行痊癒。要注意的是，在所有心肌炎病人當中，約有2～3％會變成猛爆性心肌炎。

劉中平也提到，其實心肌炎常見症狀，就像感冒一樣，咳嗽、發燒、流鼻水或是拉肚子、全身無力等，其實臨床上較難分辨，但是如果這些症狀之後，伴隨著呼吸喘、心臟亂跳、頭暈就要馬上就醫。另外，年輕人、容易感冒的人，都要特別小心得到心肌炎，而老人家因為體力差，心肌炎的預後比較不好，這也要留意。

劉中平強調，民眾不用過度擔心得了感冒、腸病毒，就會發展成猛爆性心肌炎，他說，這比例不是很高，而要防禦心肌炎的發生，最好的方法就是預防呼吸道與腸道感染

醫師傳授4招 教你預防心肌炎​

1. 戴口罩、勤洗手、維持社交距離，避免到人群密集的地方，預防病毒感染。​

2. 若有感冒或不尋常症狀，例如心跳加速、胸痛加劇等，必須立即就醫​。

3. 秋季定期施打流感疫苗，有效預防流感，降低心肌炎發生機率。

4. 保持良好的生活作習，注意飲食，多喝水運動，提高保護力。



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