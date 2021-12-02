痔瘡｜屁股癢兼隱隱作痛？拆解痔瘡成因、改善方法及5大移除方式

現代人常常處於一個高壓、緊張的工作環境，在這種繁忙又快速的生活步調裡，想當然對人體會產生不少負面的影響，而痔瘡（Hemorrhoids）就是其中一個討人厭的問題。對上班族來說，在辦公室久坐往往是引起痔瘡的原因之一，若再加上不正常的飲食，痔瘡往往會在某次「解放」的過程中，用劇痛來提醒您它的存在。本文將告訴您痔瘡的症狀與發生原因，以及可能的治療方式。

撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



痔瘡的介紹與發生原因

當肛門內側或周遭的血管發生靜脈曲張（Varicose）時，這時候，受血管擠壓而突起的皮膚便稱為痔瘡。我們可以將其細分成內痔（Internal hemorrhoids）與外痔（External hemorrhoids），前者位於直腸內，無法透過肉眼觀察，也無法用手指直接觸碰到它；後者則是長在肛門外側，可以被手指直接觸摸到，也代表著它相當容易受到外力刺激而引發疼痛。

在我們的日常活動中，可能不會感受到內痔所帶來的疼痛；但在排便的時候，由於糞便一定要經過直腸才能排出體外，這時位於直腸內的內痔便會受到擠壓和摩擦，導致疼痛甚至出血的情況發生。

說到排便就不得不提，便秘也是另一個造成痔瘡的原因，當我們纖維攝取不足時，腸道蠕動會變慢，也就減少了產生便意的機會；若讓大便在體內停留太久，大便中的水分會慢慢地被腸道回收再利用，導致大便乾、硬化，最終造成排便困難產生便秘。由於大便變硬的關係，在排出時很容易壓迫到肛門和直腸內的血管，甚至還有機會造成撕裂傷，若長期便秘，受到壓迫的血管便會出現靜脈曲張的現象，最後轉變成痔瘡。

其他罹患痔瘡的因素，包括：久坐、久站、懷孕、遺傳或性行為等，都可能會壓迫到直腸血管，導致靜脈曲張。

痔瘡的症狀與改善方式（按圖看清👇👇👇）

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痔瘡所帶來的不適，除了痛、癢、腫這3項之外，還可能造成漏便的情形。以外痔為例，可能因為走路走太久摩擦到痔瘡會痛、坐在椅子上壓迫到痔瘡會痛、大便用力時會痛等，這些症狀都會影響到我們的工作表現和情緒。另外，對於喜愛運動的人來說，幾乎沒有任何運動不會刺激到痔瘡，只要有頻繁地跑動或是用力的動作，都可能讓痔瘡發作，讓人痛得唉唉叫。一般來說，輕微的痔瘡通常不需要透過手術切除，建議當您出現痔瘡症狀時可以嘗試以下3種方式改善，但若是痔瘡症狀相當嚴重，還是得就醫尋求醫師的專業診斷。

1. 擦藥膏：至藥房購買痔瘡藥膏，可以減少痔瘡帶來的不適。

2. 溫水浴：若是家中有浴缸，可以在洗澡的時候順便泡一下長痔瘡的部位，大約10到15分鐘左右即能有效緩解紅腫或發炎的症狀。若是沒有浴缸，則可以買那種傳統的澡盆或是熱水袋來替代。

3. 多吃高纖食物：前面提到，食物中的纖維能夠大大的幫助排便，因此，無論您是為了預防痔瘡，或是已經得到痔瘡，建議提高3餐青菜所佔的比重、吃點水果，或者以糙米飯替代白米飯。

痔瘡的移除方式

如果抹藥或是泡溫水等方式已經無法緩解痔瘡的疼痛，或是它的存在已經影響了日常生活，那麼醫師可能會考慮用手術的方式移除痔瘡。

1. 橡皮圈結紮術（Rubber band ligation）：內痔的移除經常利用此方式，醫師會利用器具，將橡皮圈綁在痔瘡上，利用阻斷血流的方式，等痔瘡自動脫落。這種方式通常會在頭2天產生些微出血的情況，但不會造成太多的不適感，只要一個禮拜左右，內痔就會自行脫落。若是術後出血情況嚴重，請立即就診。

2. 硬化劑注射治療（Sclerotherapy）：將硬化劑注射進痔瘡，使它縮小；雖然此方法幾乎不會造成什麼疼痛感，但是它的治療效果可能沒有橡皮筋結紮術來得有效。

3. 燒灼法（Coagulation）：利用紅外線或雷射的方式直接破壞痔瘡，通常用於治療症狀較輕、較小的痔瘡

4. 痔瘡切除術（Hemorrhoidectomy）：這種方式主要用於內痔脫垂出肛門的嚴重情況，醫師會在局部麻醉之後，直接將痔瘡切除。但是由於切除後產生的傷口不小，患者在手術後通常會感到強烈的疼痛。

5. 痔瘡環狀切除術（Stapled hemorrhoidopexy）：您可以把它看成傳統痔瘡切除術的進化版本，手術後造成的傷口較小，除了感受到的痛楚較小之外，恢復的速度也較快。不過這種新型手術比較適合治療較輕微的內痔瘡，針對嚴重的痔瘡脫垂，可能還是需要透過傳統切除方式治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：屁股隱隱作痛？痔瘡成因與治療看這邊】

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