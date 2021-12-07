血便｜上段消化道出血致黑便或瀝青狀？醫揭10大常造成血便原因

血便的定義：血便通常是在如廁後，或篩檢糞便時發現的，它的出現代表消化道可能有某處正在出血。血有時會在擦屁股的衛生紙上看到，或者馬桶裡的糞便會呈鮮紅色的。如果糞便是黑色或瀝青狀，則代表出血的部位是在較上段的消化道。有時糞便中所含的血液量少，必須透過糞便潛血檢查才能發現。

撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



血便有多常見？

血便很常見，無論任何性別、年齡都可能發生。

血便的症狀

1. 黑便或瀝青便

2. 嘔吐物有鮮紅色的血液

3. 咖啡渣狀嘔吐物

4. 出血的原因、位置、時間和程度不同，患者可能會有腹痛、嘔吐、疲倦、呼吸困難、腹瀉、心悸、暈眩、體重減輕等症狀。

5. 有些人可能不會有症狀，因此不知道自己糞便中有血。



什麼時候該看醫師？

- 直腸不停出血

- 大量出血

- 惡臭的咖啡渣狀糞便

- 很多人的直腸都會輕微出血，但沒有癌症或其他嚴重的病。然而，每人身體反應不同，未經檢查是無法確認出血原因的，因此一發現直腸出血，就請去醫院檢查。



血便的原因（按圖看清👇👇👇）

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以下例舉一些常造成血便的原因，請諮詢醫師做更精確的診斷。

1. 大腸憩室症（Diverticular disease）：憩室是大腸腸壁上突出的小囊袋，通常不太會有問題，但偶會出血或發炎。

2. 肛裂：肛門組織上出現類似乾裂的嘴唇，或被紙割到的傷口，通常是因為糞便太硬太粗導致，而且很痛。

3. 結腸炎（Colitis）：可能是感染或發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease）造成的。

4. 消化性潰瘍：係指胃部、十二指腸粘膜有開放性潰瘍瘡，很多是由一種叫幽門螺旋桿菌的細菌感染所致，長期或高劑量使用抗發炎藥物，如阿斯匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）和萘普生（Naproxen），都有可能引起潰瘍。

5. 瘜肉：突出於腸道管壁上的增生組織都稱為瘜肉，依據組織學和息肉外觀表徵，瘜肉有很多類，其中惡性瘜肉增生有可能導致出血並癌化。

6. 大腸癌：又稱結腸癌，位居台灣癌症的前幾名。不過有些大腸癌早期發現是可以治療的，這也是為什麼50歲以上的人應該儘早安排大腸鏡檢查（Colonoscopy）相關檢查。

7. 食道問題：食道靜脈曲張，或食道撕裂傷，都會導致嚴重出血。

8. 痔瘡：從肛門衍生的腫脹血管，看起來很像氣囊，通常會讓人很不舒服、又癢又痛，並且時常流血​。造成痔瘡的風險因子很多，包含腹瀉、便秘、提重物、久坐、懷孕等。

9. 發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease，IBD）：發炎性腸道疾病是一種會導致腸道發炎的自體免疫綜合症，最常見的2種是克隆氏症（Crohn’s disease）及潰瘍性結腸炎（Ulcerative colitis）。

10. 血管脆弱或異常。

常見大腸癌症狀：（按圖）

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血便的風險因素

若有上述情形，代表血便的機率較高，請諮詢醫師以獲得更多資訊和預防方法。

血便的生活調整與居家療法

下列生活調整及居家療法可能有助於預防、改善血便：

1. 用高纖飲食改善便秘，可以同時降低惡性痔瘡和肛裂的機率。

2. 溫水坐浴可以放鬆肛裂症狀。

3. 若有其他疑慮請諮詢醫師。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：血便：原因、症狀、診斷、治療】

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