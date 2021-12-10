護膚｜秋冬換季皮膚即刻出狀況？成日面紅？5問題判斷敏感性肌膚

天氣驟變除了忙著搬出冬衣冬被保暖自身之外，心靈也受到季節性憂鬱的影響，而身體同樣狀況連連。
而在肌膚受到換季困擾心煩意亂之際，不由得也懷疑自己會不會是敏感性肌膚。
5個問題判斷你是不是敏感性肌膚（點圖放大👇👇👇）
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1. 彩妝、化妝水、去角質產品、防曬乳等等，有一些產品用起來會讓你覺得刺痛或者有灼熱感嗎？
2. 有使用沐浴乳、洗髮精或者護髮產品，洗掉之後卻開始不太舒服的經歷嗎？
3. 進入有調溫的房間（無論冷氣還是暖氣），會讓你冷熱交會時滿面通紅嗎？
4. 喝個熱飲或者吃個火鍋你就受不了，甚至會直接大爆痘？
5. 一發怒或者一害羞，就能臉紅大半天？
如果以上幾個問題遇到2到3個，很有可能是敏感性肌膚。
造成敏感性肌膚的原因
造成敏感性肌膚，可能有以下幾種原因：
1. 特應性敏感（先天性或遺傳性敏感）：皮膚先天脆弱易敏感，真皮層血管明顯且敏感，易受外界刺激而發生的敏感反應。
2. 神經性敏感：皮膚表皮薄，毛細血管壁脆弱，對環境變化等有明顯的反應。
3. 接觸性敏感：化妝品中某些物質引起的皮膚敏感反應。
4. 刺激性敏感：因冷熱或氣溫變化，紫外線和外界污染而發生的刺激反應。
▼同場加映：想皮膚健康可以吃什麼？（按圖 👇👇👇）
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