腳趾倒甲｜著鞋好痛可能有嵌甲！教你正確剪腳甲方法改善嵌甲症狀

嵌甲（Ingrown toenail）是常常發生在運動員或是服務業身上的腳部健康問題，運動場上激烈的跑動、腳步的變換；又或是長時間穿高跟鞋久站，都有可能讓鞋子壓迫到腳趾，導致腳趾甲往內生長，產生嵌甲，以下就告訴大家如何保護好腳趾甲，以及4種改善嵌甲的方式。

撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



嵌甲的症狀與好發族群

疼痛、紅腫，或是感染造成不明的分泌物，都代表著腳趾甲可能有嵌甲的狀況。需要特別注意自己雙腳的族群有：腳汗多、腳趾甲硬、糖尿病（Diabetes）患者。前面兩者容易因感染或是鞋子擠壓，而產生嵌甲；糖尿病患者則是因為血液循環系統不良，一旦腳趾受傷，復原的速度會比平常人緩慢，而增加嵌甲的發生機率。另外，也有部分人受到基因的影響，較易發生嵌甲的毛病。

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修剪腳趾甲的方法與其他併發症

除了前面提到的職業影響外，在平常剪腳趾甲的時候，很多人習慣把指甲剪到最裡面，不僅如此，還會把趾甲兩側都往內修剪成圓弧狀，雖然這樣的確看起來很乾淨，完全看不到白白的趾甲殘留；但這可是造成嵌甲的主因之一，因為當指甲被往內修到極致時，趾甲與趾肉間的空隙就會加大，而當平常工作或外出時，因為鞋子擠壓的關係，趾甲會被趾肉包住，長時間在這種狀態下，腳指甲便會往趾肉內生長，最終導致嵌甲。

為了避免這種情況發生，在修剪腳趾甲時，不應往趾甲兩側內縫修剪，並且不要把白色的地方都剪光，修剪完的趾甲應該偏方型，如果您怕腳趾甲邊緣太銳利，容易勾破襪子，可以用銼刀稍微將邊邊小角磨得圓潤，但不要把整個邊緣都修成圓形。

另外，腳趾因受傷而造成感染，也可能造成嵌甲，像是踢到桌腳趾甲翻起來、或是被重物砸到腳趾，如果沒有好好照顧傷口，很有可能影響傷口的復原，甚至引發甲溝炎（Paronychia)或甲癬（Onychomycosis，俗稱灰甲）等併發症。另外，如果嵌甲的情形持續很久，或是不停惡化，也可能造成進一步的感染。

4方法改善嵌甲症狀👇👇👇

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如果您發現自己有疑似嵌甲的狀況，但是趾甲還沒有陷入肉內太深、沒有強烈疼痛，而且也沒有感染跡象的話，以下提供4種方法可以讓您在家動手矯正腳趾甲，預防嵌甲的情況惡化；但若這些方法沒有緩和您的疼痛，請尋求醫師的專業治療。

1. 撥開包裹住腳趾甲趾肉，讓趾甲邊邊顯露出來，之後拿兩顆小棉花球，塞入趾甲邊邊與趾肉間的縫隙，避免趾甲再度陷進肉裡。

2. 每天用溫水泡腳3~4次，每次15~20分鐘，溫水可以幫助軟化趾甲、減輕疼痛。但記得泡完腳後，要馬上把腳擦乾，雙腳保持乾燥才不會惹黴菌上身。

3. 在嵌甲處塗上抗生素藥膏，減低感染發生的機率。

4. 選擇尺寸合適的鞋子，鞋子過緊除了會造成嵌甲外，也有可能壓迫您的腳趾關節，導致拇指外翻。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：穿鞋痛得受不了？可能是嵌甲惹的禍】

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